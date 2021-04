Corsair julkaisi Axon-teknologiaa hyödyntävät K70 RGB TKL -näppäimistön ja Sabre Pro -sarjan hiiret

Corsairin Axon-teknologialla varustetut oheislaitteet yltävät 8000 hertsin virkistystaajuuteen USB:n yli.

Muistivalmistajasta tietokone- ja oheislaitemarkkinoiden joka kolkkaan lonkeronsa ulottanut Corsair on julkaissut uusia Axon hyper-processing -teknologiaa hyödyntävän näppäimistön ja kaksi pelihiirtä. Axon-teknologia on yhtiön markkinointinimi 8000 hertsin virkistystaajuuteen yltäville oheislaitteille.

Corsair K70 RGB TKL on yhtiön mukaan rakennettu puhtaalta pöydältä, vaikka muotokieli onkin tuttua yhtiön nykytarjonnasta. Axon-teknologian avulla maksimissaan 8000 hertsin virkistystaajuudella toimiva TKL-näppäimistö on varustettu Double-shot-valetuilla PBT-näppäinhatuilla, Cherryn MX (Silent) Red- tai Speed -kytkimillä, iCue RGB-valaistuksella ja alumiinirungolla. Nordic-asettelu on saatavilla ainakin toistaiseksi vain Red-kytkimillä. TKL-kokoluokan myötä näppäimistöstä puuttuu numeronäppäimistö täysin. Normaalin TKL-asettelun lisäksi näppäimistössä on mediapainikkeet, valaistuksen hallinta ja näppäinlukko sekä äänenvoimakkuusrulla.

Näppäimistö on suunniteltu myös turnauskäyttöön sopivaksi ja sen takapuolelta löytyykin kytkin, jolla näppäimistön valaistus muuttuu staattiseksi ja makrot lakkaavat toimimasta. Näppäimistö toimii vain langallisena, mutta sen johto on toteutettu siitä huolimatta USB Type-C -liitännällä irrotettavana.

Uudet pelihiiret tottelevat nimieä Sabre RGB Pro ja Sabre Pro. Ne on toteutettu useiden eri eSports-joukkuiden antaman palautteen pohjalta ja lehdistötiedotteessa mainitaan nimiltä Team Secret, Vitality sekä Envy. Hiiret eroavat toisistaan vain valaistuksen osalta: RGB Pro on varustettu kahteen alueeseen jaetulla iCue-ohjattavalla RGB-valaistuksella, kun Pro-mallissa ei ole valaistusta lainkaan.

Hiiret on suunniteltu verrattain keveiksi, mutta ei kilpailemaan kevyimpien hiirten tittelistä. RGB Pro -mallilla on painoa 74 ja Pro-mallilla 69 grammaa. Sabre-sarjan uutuudet on varustettu PixArtin optisella PMW3392 -sensorilla, joka yltää parhaimmillaan 18 000 DPI:n tarkkuuteen.

Corsair on valinnut hiiren QuickStrike-pääpainikkeisiin Omronin kytkimet, joiden luvataan kestävän 50 miljoonaa klikkausta. QuickStrike-painikkeet viittaavat jousia ja metallisia saranoita hyödyntävään klikkimekanismiin ja aina kytkimen kanssa kontaktissa olevaan kynteen. Hiiressä on lisäksi kaksi peukalopainiketta, joiden lisäksi ohjelmoitaviin painikkeisiin lasketaan DPI-painike ja hiiren rulla.

Axon-teknologian myötä Sabre RGB Pro- ja Sabro Pro -pelihiirten virkistystaajuus on valittavissa esiasetetuin pykälin aina 8000 hertsiin asti. Ne toimivat vain langallisina.

Corsair K70 RGB TKL:n Nordic-version suositushinta on 149,99 euroa ja se on saatavilla välittömästi Red-kytkimillä. Sabre Pro on hinnoiteltu 54,90 ja RGB Pro 59,90 euroon ja ne tulevat niin ikään saataville välittömästi.

Lähde: Corsair