Video: Katsaus Windows 11:n uudistuksiin

Vuoden lopulla saapuva Windows 11 on kokeiltavana beeta-versiona Windows Insider -ohjelman kautta.

Windows 11:n minimivaatimuksista eniten keskustelua on herättänyt TPM 2.0 -vaatimus, joka löytyy Intelin Coffee Lake- eli 8. sukupolven Core -prosessoreista ja AMD:n Ryzen 2000 -sarjan prosessoreista eteenpäin. Näitä vanhempien prosessoreiden kanssa on käytettävä emolevyllä erillistä vajaan 20 euron hintaista TPM-moduulia, jotka on kuitenkin kaikkialta loppuunmyyty. Windows 11 on tulossa ilmaisena päivityksenä vain Windows 10:lle, ei aiemmille Windows 8.1- tai 7-versioille.

Käymme videolla läpi viisi Windows 11:n isointa uudistusta, jotka keskittyvät enimmäkseen ulkoasuun ja käyttöliittymään. Pelipuolella sisäänrakennettuna on DirectStorage-tuki ja Auto HDR.

