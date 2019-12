SiSoft Sandran tulostietokantaan ilmestyi erikoinen Intel-prosessori

SiSoft Sandraan ilmestyneen SuperMicro-kokoonpanon prosessorin nimi ei noudata Intelin käytänöjä, eivätkä tekniset ominaisuudet osu yksiin yhdenkään tiedossa olevan prosessorimallin kanssa.

SiSoftware Sandran tietokantoihin ilmestyy usein vielä julkaisemattomilla kokoonpanoilla ajettuja testejä. Tällä kertaa vuorossa on Intelin monella tapaa varsin erikoisin tunnistein varustettu kokoonpano.

SiSoft Sandran tulostietokantaan on ilmestynyt SuperMicron X12Dai-N SMC X12 -palvelimen tiedot. Erikoiseksi sen tekee paitsi käytettyjen prosessoreiden nimeäminen, myös muut yksityiskohdat.

Prosessoreita on kokoonpanossa kaksin kappalein ja ne tunnistuvat nimillä ”Intel Core i3/i5/i7”. Prosessoreiden kerrotaan olevan Hyper-threadingilla varustettuja, kuusiytimisiä ja toimivan 3 GHz:n peruskellotaajuudella muistiohjaimen toimiessa 2,2 GHz:n kellotaajuudella. L2-välimuistia on 1,25 Mt per ydin ja L3-välimuistia yhteensä 9 Mt.

Ensimmäinen silmiinpistävä seikka on prosessorin nimi. Intelin Engineering Sample -prosessorit tunnistuvat nimellä ”Genuine Intel CPU 0000 @ [kellotaajuus]” -nimirimpsulla, eivät Core i3/i5/i7. Tämän lisäksi tiedetään, että SuperMicron emolevy on tarkoitettu palvelimiin ja raskaisiin työasemiin, mitkä eivät luonnollisestikaan käytä Core-sarjan prosessoreita, vaan Xeoneita. Core-sarjan prosessorit eivät myöskään tue useamman prosessorikannan kokoonpanoja.

Seuraava mysteeri on välimuisti. 1,25 Mt:n L2-välimuisti viittaa vahvasti Tiger Lake -prosessoriin, mutta tämän hetkisten tietojen mukaan se on tulossa vain kannettaviin ja sisältää maksimissaan neljä ydintä. Myös 9 Mt:n L3-välimuisti kuulostaa erikoiselta, sillä jo neliytimisessä Tiger Lake -prosessorissa sitä on tiettävästi 12 Mt.

Aikataulullisesti sopivalta voisi kuulostaa 10 nanometrin Ice Laken palvelinversio, jossa voi hyvin olla eri määrä välimuisteja, kuin perusversiossa. Tom’s Hardware nostaa muiksi vaihtoehdoiksi aiemmin tuntemattoman Tiger Lake -variantin sekä 14 nanometrin Rocket Laken, mutta ne eivät selittäisi seuraavan sukupolven palvelinkokoonpanolla ajettua tulosta. Xeon-puolella Intel tulee siirtymään Ice Laken ja samalle alustalle sopivan 14 nanometrin Cooper Laken jälkeen Sapphire Rapids -arkkitehtuuriin.

Päivitys:

Ilmeisesti Core i3/i5/i7 -nimi on SuperMicron kokoonpanojen ominaisuus. Prosessorin muut erikoisuudet pätevät kuitenkin edelleen.

Lähteet: SiSoft Sandra, Tom’s Hardware