Puhelin jäähdyttää Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiriä valmistajan vanhemmistakin malleista tuttuun tapaan pienen tuulettimen avustuksella.

Kiinalainen Nubian alaisuudessa toimiva pelipuhelinvalmistaja RedMagic esitteli uuden 8 Pro -lippulaivamallinsa länsimarkkinoille eilen 16. tammikuuta. Laitteen ennakkomyynnit alkavat 28. päivä ja saataville puhelin tulee helmikuun 2. päivä. Laitteen suositushinta Suomessa on mustana Matte-värivaihtoehtona 12 / 256 Gt -muistivarianttina 649 euroa tai läpinäkyvällä takakuorella varustettuna Void-mallina 16 / 512 Gt -mallina 749 euroa.

RedMagic 8 Pro sisältää Qualcommin tuoreimman Snapdragon 8 Gen 2 -lippulaivajärjestelmäpiirin ja virtaa puhelimelle syöttää peräti 6000 mAh:n akku, joka tukee maksimissaan 65 watin pikalatausta. Mielenkiintoisesti pikalatausta on karsittu hieman kuin Kiinassa myytävien mallien 80 watin tehosta. Puhelimen jäähdytyksestä huolehtii valmistajan aiemmista malleista tuttu tuuletin, joka yltää maksimissaan 20 000 RPM:n nopeuteen ja on läpinäkyvässä mallissa myös RGB-valaistu. Kylkiinsä pelipuhelin tarjoaa hipaisuolkapainikkeet ja mukana on myös edelleen 3,5 mm:n kuulokeliitäntä.

6,8-tuumaisen 120 hertsin AMOLED-näytön resoluutio on Full HD+ ja sitä ei riko minkäänlaiset kameralovet, sillä viime vuoden 7 Prosta tuttuun tapaan etukamera on sijoitettu näytön alle. Pääkameraksi puhelin tarjoaa Samsungin 50 megapikselin GN5-sensoria käyttävän pääkameran ja sen parina laitteessa on 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera.

RedMagic 8 Pron tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,98 x 76,35 x 9,47 mm

Paino: 228 grammaa

Alumiinikehys, lasinen takakuori, näytön suojana Gorilla Glass 5 -suojalasi

6,8” AMOLED-näyttö, 2480 x 1116 -resoluutio, 120 Hz, 960 Hz kosketuksentunnistus, 1300 nit (cd/m 2 ) maksimikirkkaus

) maksimikirkkaus Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

12 tai 16 Gt LPDDR5-RAM-muistia

256 tai 512 Gt UFS 4.0 -tallennustilaa

5G

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, GLONASS, BDS, GALILEO

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera (Samsung GN5, 1/1,57”), f1.9 8 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.2 2 megapikselin makrokamera, f2.4

16 megapikselin etukamera näytön alla

3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

6000 mAh akku, USB-C (3.0), 65 watin pikalataus

Android 13, RedMagic OS 6.0

RedMagic 8 Pron myynti alkaa valmistajan kotisivuilla helmikuun 2. päivä.

Lähteet: RedMagicin lehdistötiedote, RedMagic