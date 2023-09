Laitteen kamera on päivitetty käyttämään uutta Exmor T for mobile -kuvasensoria, mutta samalla takakameroiden määrä on karsittu kahteen.

Nyt kesän taittuessa syksyyn Sony on julkistanut tutuksi tulleen tavan mukaisesti uuden Xperia 5 -sarjan puhelimensa. Viidennen sukupolven uutuus on seuraaja viimevuotiselle Xperia 5 IV -mallille ja asettuu mallistossa keväällä julkaistujen 1 V ja 10 V -mallien väliin. Puhelimen kerrotaan olevan suunniteltu erityisesti käyttäjille, jotka kuluttavat, taltioivat ja jakavat internetiin audiovisuaalista sisältöä. Ulkoisesti design on pysynyt Sonyn puhelimille tyypillisen pelkistettynä. Värivaihtoehtoja on kolme: musta, platinanhopea ja sininen. Ulkomitat ovat pysyneet kompakteina ja suunnilleen samoina kuin edeltäjässä – paino on noussut kymmenisen grammaa.

OLED-näyttö käyttää Sonyn puhelimille tyypilliseen tapaan tavanomaista pidempää 21:9-kuvasuhdetta ja tarjoaa Full HD+ -tarkkuuden. Näytön ylä- ja alareuna ovat nykymittapuulla leveät ja niihin on sijoitettu käyttäjään suunnatut stereokaiuttimet, joille on oma Sonyn kehittämä kaiutinvahvistin voimakkaan äänen takaamiseksi. Järjestelmäpiirinä toimii Snapdragon 8 gen 2, jonka jäähdytysratkaisun kokoa on kasvatettu 40 % edeltäjämalliin nähden.

Kamerapuolella Sony on päivittänyt pääkameran käyttämään samaa suurikokoista 48 megapikselin Exmor T for mobile -kuvasensoria, joka on käytössä myös aiemmin tänä vuonna julkaistussa Xperia 1 V -mallissa. Uutuussensorin luvataan parantavan merkittävästi mm. hämäräkuvausta. Valitettavasti toisena merkittävänä uudistuksena takakameroiden määrää on karsittu aiemmasta kolmesta kahteen, eli telekamera on jätetty pois varustuksesta. Sonyn mukaan 2x-rajaus onnistuu kuitenkin korkean resoluution sensorin myötä häviöttä 12 megapikselin tarkkuudella. Videoiden editointiin Sony tarjoaa automatisoidun Video Creator -sovelluksen, jolla lopputuloksen saa aikaiseksi valitsemalla videon pituuden sekä siihen käytettävät kuvat ja videot.

Sony kehuu myös parantaneensa akunkestoa niin, että päivän aktiivisen käytön jälkeen varaustason luvataan pysyvän jopa yli 50 %:ssa, kiitos edeltäjästä 20 % pienentyneen virrankulutuksen.

Tekniset tiedot:

Ulkomitat: 154 x 68 x 8,6 mm

Paino: 183 grammaa

alumiinirunko, Gorilla Glass Victus 2 näytön suojana ja takana, IP65/68-suojaus

6,1” OLED-näyttö, 2520 x 1080, 120 Hz, 240 Hz kosketuksentunnistus

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

8 Gt RAM-muistia

128 Gt UFStallennustilaa, MicroSDXC-korttipaikka

LTE, 5G (n1, n3, n5, n7, n8, n20, n28, n38, n40, n41, n77, n78 [ SA ] n1, n3, n7, n8, n20, n28, n38, n78), Dual SIM (eSIM & nanoSIM)

WiFi 6e, Bluetooth 5.3

3,5 mm kuulokeliitäntä, stereokaiuttimet

Kolmoistakakamera 48 (52) megapikselin pääkamera (1/1,35” Exmor T; 1,12 um pikselikoko), f1.9, 24 mm kinovastaava, OIS, AF 12 megapikselin ultralaajakulmakamera (1/2,5” Exmor RS, 1,4 um pikselikoko), f2,2, 16 mm kinovastaava, PDAF

12 megapikselin etukamera (1/2,9”, 1,22 um pikselikoko), f2.0, 24 mm kinovastaava

5000 mAh:n akku, USB-C 3.2, 30 watin pikalataus (USB PD 3.0 ja PPS), Qi langaton lataus

Android 13 2 Android-päivitystä ja 3 vuoden tietoturvakorjaukset



Xperia 5 V:n myynti alkaa Suomessa 29. syyskuuta 999 euron suositushintaan. Avajaistarjouksena Sony tarjoaa kaupanpäälliseksi Sony WH-1000XM4-vastamelukuulokkeet.

Lähde: lehdistötiedote, tuotesivut