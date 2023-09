Honor lanseerasi globaalisti alle senttimetrin paksuisen taittuvanäyttöisen Magic V2 -älypuhelimensa

Honor on esitellyt tänään IFA-messuilla Berliinissä järjestämässään julkaisutilaisuudessa uuden taittuvanäyttöisen Magic V2 -älypuhelimensa globaaleille markkinoille. Kyseessä ei varsinaisesti ole ennennäkemätön uutuus, sillä Magic V2 esiteltiin Kiinassa jo aiemmin kesällä.

Uusi Magic V2 johdattaa länsimaissa saatavilla olevat taittuvanäyttöiset puhelimet uuteen ohuusluokkaan, sillä laitteen kerrotaan olevan 9,9 mm paksu – puoliskot ovat vain 4,7 mm paksut. Värivaihtoehtoja ovat purppura, kulta, musta ja musta tekonahka. Laitteen painoa on saatu myös pudotettua selvästi 231 grammaan. Laitteen saranarakenteen kehutaan olevan markkinoiden ohuin ja se on valmistettu titaanista.

Ohut rakenne aiheuttaa luonnollisesti teknisiä haasteita mm. akun suhteen. Laitteen puoliskoihin jaettu yhteensä 5000 mAh kapasiteetin akusto käyttää pii-hiili-tekniikkaa, jonka ansiosta siitä on saatu tehtyä vain 2,72 mm paksu kapasiteetista karsimatta. Suorituskyvystä vastaa Snapdragon 8 gen 2 -lippulaivapiiri, jota jäähdytetään höyrykammiotekniikalla.

Magic V2:n ulkonäyttö on kooltaan 6,43-tuumaa ja käyttää tavanomaista 20:9-kuvasuhdetta, joten laite muistuttaa suljettuna paljon perinteistä puhelinta. Sisänäyttö on kooltaan 7,92 tuumaa ja tarjoaa lähes neliskanttisen kuvasuhteen. Molemmat näytöt perustuvat 120 hertsin LTPO OLED -paneelitekniikkaan ja kykenevät korkeaan maksimikirkkauteen. Molemmat näytöt tukevat kosketuskynän käyttöä.

Kameratoteutusta on muutettu jonkin verran edeltäjästä. Pääkamera ja ultralaajakulma luottavat 50 megapikselin sensoreihin ja pääkamerassa on optinen vakautus. Telekamera tarjoaa nyt 20 megapikselin sensorin ja 2,5x polttovälin pääkameraan nähden optisesti vakautettuna.

Honor Magic V2:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: Suljettuna: 156,7 x 74 x 9,9 mm Avattuna: 160,3 x 145,4 x 4,7 mm

Paino: 231 grammaa

6,43” LTPO OLED-etunäyttö, 120 Hz, 20:9, 1060 x 2376 -resoluutio, 3840 Hz PWM-himmennys, 2500 nit max

7,92” LTPO OLED-sisänäyttö, 120 Hz, 9,78:9, 2344 x 2156 -resoluutio, 1600 nit max

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 -järjestelmäpiiri

16 Gt RAM-muistia

256 tai 512 Gt tallennustilaa

LTE, 5G, WiFi 6e, Bluetooth 5.3, NFC

Kolmoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera, f1.9, OIS, PDAF 50 megapikselin ultralaajakulmakamera, f2.0, AF 20 megapikselin telekamera, f2.4, OIS, 2,5x 8×8 dToF lasertarkennus, välkyntä- ja värilämpötilatunnistin

16 megapikselin etukamera, f2.2

5000 mAh:n pii-hiili-akku, USB-C 3.1 gen 1, 66 watin langallinen pikalataus

Android 13, Magic UI 7.2 Päivityslupaus: 3 suurta Android-päivitystä, 5 vuoden tietoturvakorjaukset



Honor Magic V2 on tulossa myyntiin Suomessa, mutta tarkasta ajankohdasta ja hinnasta ei ole vielä tietoa. io-techin saamien tietojen mukaan myynti alkaa kuitenkin näillä näkymin suunnilleen vuodenvaihteen tienoilla. Valistuneen arvauksen mukaan hinnalle voi hakea suuntaa aiemmasta Magic Vs -mallista, jonka suositushinta Suomessa on 1599 euroa.

Honor esitteli tilaisuudessa myös V Purse -nimistä konseptipuhelinta, jossa taittuva näyttö sijaitsee puhelimen ulkopinnassa sisäpuolen sijaan. Laitteen kerrottiin olevan alle 9 mm paksu. Laitteen ulkonäyttöihin on mahdollista asettaa erilaisia kuvioita ja tyylejä ja laitteen kyljestä löytyy lisäksi kiinnikkeet käsilaukkumaisen ketjun tai hihnan.