Intelin uudet P-ytimet tulevat parantamaan suorituskykyä muun muassa aiempaa nopeammilla liukulukulaskuilla ja suuremmalla L1-käskyvälimuistilla, kun tekoälytehtävät nopeutuvat matriisiyksiköiden FP16-tuen myötä.

Kun kuluttajien huomio keskittyi viime viikolla Saksaan, on ammattilaispuolella oltu vuorostaan tällä viikolla ihmettelemässä HotChips 23 -tapahtuman esityksiä. Mukana on ollut myös Intel, joka esitteli tapahtumassa muun muassa tulevia Xeoneita ja niiden P- ja E-ydinten arkkitehtuureja.

Intelin tulevat Xeonit eivät käytännössä kuluttajia kosketa, mutta niissä käytettävät P-ytimet perustuvat ainakin toistaiseksi samaan arkkitehtuuriin. E-ydinten puolella ollaan ainakin hetkellisesti eriävillä teillä, sillä siinä 144-ytimiseen Sierra Forestiin tulevat Sierra Glen -ytimet ovat tiettävästi eri maata kuin Meteor Laken Crestmont- tai Arrow Laken Skymont-E-ytimet, joten hyppäämme tässä uutisessa niiden yli.

Intelin seuraavan sukupolven P-ydin tottelee nimeä Redwood Cove ja se tullaan näkemään ainakin Granite Rapids- ja Meteor Lake -prosessoreissa. Se jatkaa aiempien Cove-ydinten viitoittamalla tiellä, mutta paranneltuna. Ydinten L1-käskyvälimuisti tuplattu, haarautumisen ennustajaa on paranneltu sekä ennustusten että hudeista selviämisen kannalta ja liulukukertolaskut tapahtuvat jatkossa kolmessa syklissä, kun aiemmin niihin meni 4-5 sykliä. Myös muisti- ja ennakkohakuja on paranneltu. Prosessoriytimen matriisiyksiköt on päivitetty tukemaan FP16-tarkkuutta tekoälylaskuja varten, se tukee aiempaa enemmän 256-bittisiä muistisalausavaimia. L2-välimuistin allokointia ja priorisointia on optimoitu.

