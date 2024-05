TCL CSOT esitteli maailman ensimmäistä 1000 hertsin näyttöä 4K-resoluutiolla

TCL CSOT:n teknologiademona toimiva 1000-hertsinen 4K-näyttö antaa osviittaa tulevaisuuden paneeliteknologiasta, mutta kuluttajien käsiin tuotetta ei ole vielä tarkoitettu.

Kiinalaisen TCL:n alaosasto TCL CSOT (TCL China Star Optoelectronics Technology) on esitellyt maailman ensimmäisen 1000 hertsin virkistystaajuudella varustetun näytön Display Week 2024 -tapahtumassa, joka järjestettiin viime viikolla Yhdysvalloissa. Vaikka näytön erittäin korkea 1000 Hz:n virkistystaajuus on jo itsessään vaikuttava saavutus, on siinä sen lisäksi myös 2160p- eli 4K-resoluutio. Näytössä on LCD-paneeli, mutta myös OLED-näyttöjen uumoillaan saavuttavan 1000 Hz:n rajapyykin tulevien vuosien aikana.

4K 1000Hz being shown off at #DisplayWeek2024 by TCL CSOT pic.twitter.com/xc2qsYocxX — Blur Busters (@BlurBusters) May 15, 2024

Intohimoisten pelaajien ei kannata kuitenkaan luopua nykyisistä pelinäytöistään vielä toviin, sillä TCL CSOT:n esittelykappale oli ennemminkin teknologiademo kuin kuluttajille markkinoitava tuote. Näytön avulla haluttiin esitellä 1000 Hz:n saavuttamiseen soveltuvaa paneeliteknologiaa – vieläpä 4K-resoluutiolla –, mutta siihen vaadittaviin tiedonsiirtomääriin eivät nykyiset videokaapelit ja -liitännät pysty, kuten ei myöskään nykynäytönohjainten suorituskyky. Merkittävää osaa kokonaisuudessa näyttelevät todennäköisesti myös kuvaruutujen generointiteknologiat. Tämän hetken nopeimmat myynnissä olevat pelinäytöt on varustettu 540 hertsin virkistystaajuuden ja 1080p-resoluution TN-paneeleilla.

Lähde: VideoCardz, Blur Busters (1, 2)