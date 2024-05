Snapdragon X Elite- tai Plus -prosessoreita käyttäviä kannettavia tulee ensimmäisessä aallossa Acerilta, Asukselta, Delliltä, HP:lta, Lenovolta, Microsoftilta ja Samsungilta.

Microsoft on julkistanut uuden Copilot+ PC -konseptin yhteistyössä ensimmäiset yhteensopivat prosessorit julkaisseen Qualcommin kanssa. Microsoftin lisäksi myös useat muut valmistajat julkistivat samalla kertaa omat Copilot+ PC -mallinsa ja Qualcomm on koonnut ne kätevästi yhteen pakettiin.

Acer liittyy Copilot+ PC -joukkoon uusilla Acer Swift 14 AI -malleilla, jotka tulevat saataville sekä Snapdragon X Elite- että Plus-prosessoreilla. Tietokoneet hyödyntävät myös yhtiön omia teknologioita kuten PurifiedView 2.0 ja PurifiedVoice 2.0 ja saataville tulee malleja sekä kosketusnäytöllä että ilman.

Asus noudattaa Acerin jalanjälkiä ja sen uusi Vivobook S15 tulee saataville kummallakin prosessorivaihtoehdolla. Snapdragon-prosessorin TDP on nostettu Asuksen kannettavissa jopa 45 wattiin yhtiön IceCool-teknologian jäähdyttämänä, kun tyypillisesti Snapragon X -prosessoreiden TDP on kannettavissa 23 wattia. Asus on valinnut näytöksi 2880×1620-resoluution ja 120 hertsin OLED-paneelin ilman kosketustukea.

Dell on päättänyt kerätä mukaansa muita suuremman seurueen ja sen Copilot+ PC -valikoimaan kuuluvat Snapdragon X Elite -prosessorilla Inspiron 14 ja 14 Plus, Latitude 7455 ja XPS 13, sekä Plus-prosessorilla Inspiron 14 Plus sekä Latitude 5455 ja 7455. Yhtiön mukaan sen uuden XPS 13 -mallin akku kestää parhaimmillaan käytössä jopa 27 tuntia.

HP:lla on tarjota markkinoille alkuun kaksi Copilot+ PC:tä: Snapdragon X Elitellä varustetut Elitebook Ultra ja OmniBook X. Yhtiö on uudistanut valikoimaansa rajusti ja hylännyt perinteisemmät tuotemerkkinsä kuten Spectren ja Pavilion ja korvannut ne Omni- ja Elite-sarjoilla. Yrityspuolen Elite-sarjassa se hakee pesäeroa kilpailijoihin firmwaretasolle asti turvaavalla Wolf Pro Security Next Gen Antivirus -kokonaisuudella.

Lenovo luottaa HP:n tavoin vain Snapdragon X Elite -malliin ThinkPad T14S- ja Yoga Slim 7x -Copilot+ PC -tietokoneissaan. ThinkPadiin on saataville vielä IPS-paneeleita 1920×1200-resoluutiolla ”2,8K-resoluution” OLEDin ohella, mutta Yogaan on valittavissa vain 2944×1840-resoluution ja 90 hertsin PureSight OLED -näyttö Dolby Vision -tuella.

Samsung on joukon maltillisin vain yhdellä Copilot+ PC -mallillaan. Galaxy Book4 Edge on varustettu 14- tai 16-tuumaisella Dynamic AMOLED 2X -näytöllä. Mukana on myös puhelinpuolelta tuttuja Galaxy AI -ominaisuuksia, kuten Circle to Search with Google, Live Translate ja Chat Assist.

