Tekoälymallien kehitystahti on ollut viime vuosina niin hurjaa, että kaikille tilatuille tekoälykiihdyttimille – kuten NVIDIAn tarkoitukseen sopiville näytönohjaimille – ei riitä sähköä. Esimerkiksi Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella (otsikkokuvassa) on kertonut Bg2 Pod -podcastissa, että yhtiöllä on paljon tilattuja tekoälykiihdyttimiä odottamassa käyttöönottoa, sillä niille ei ole tarpeeksi (tehosyöppöjä) datakeskuksia, joita tosin rakennetaan parhaillaan kovaa vauhtia. Toimitusjohtajan mukaan ongelma ei siis ole kiihdytinten saatavuudessa, vaan niiden tehonkulutuksessa. Jotkut tekoälyyn panostavat firmat rakennuttavatkin jo omia pieniä ydinreaktoreitaan vastaamaan datakeskusten tarpeisiin.

Trendin varjopuolena on esimerkiksi kuluttajille näkyvä sähkön hinnan nousu. Yhdysvalloissa jättihankkeita perustellaan esimerkiksi sillä, että etulyöntiasemaa on tavoiteltava Kiinan kanssa käytävässä jatkuvassa teknologiakilpailussa. Toinen huoli on mahdolliset tulevaisuuden laitteet, jotka pystyvät vaativaan tekoälylaskentaan – kuten ChatGPT-5 tai 6 – paikallisesti pilven sijaan, mikä laskisi huomattavasti suurten datakeskusten tarvetta, joita nyt rakennetaan valtavilla budjeteilla. Esimerkiksi Intelin entinen toimitusjohtaja Pat Gelsinger on kuitenkin arvioinut, ettei tekoälykuplan puhkeamista odoteta ainakaan vielä lähivuosille.

Lähde: Tom’s Hardware