Ensimmäiset Intel Z590 -emolevyt vuotokuvissa

Intel valmistelee uusia Rocket Lake -arkkitehtuuriin perustuvia 11. sukupolven Core -prosessoreita julkaistavaksi ennakkotietojen mukaan maaliskuussa. Vaikka prosessorit tulevat toimimaan myös nykyisillä 400-sarjan emolevyillä, julkaisee yhtiö niiden rinnalle myös uudet 500-sarjan piirisarjat.

Nyt nettiin on vuotanut ensimmäiset kuvat useamman valmistajan tulevista Z590-emolevyistä. Emolevyt tulevat tukemaan PCI Express 4.0 -väylää ja Rocket Lake -prosessoreiden kasvaneiden PCIe-kaistojen myötä mukana on myös suoraan prosessoriin kytketty M.2-liitin.

Asuksen vuotanut valikoima sisältää tässä vaiheessa emolevyt ROG Maximus XIII Extreme Glacial ja Hero, Prime Z590-A ja TUF Z590-Plus WiFi. Huippumalli Extreme Glacial on varustettu monoblokkijäähdytyksellä ja OLED-näytöllä. MSI:n valikoimasta tiedetään puolestaan tässä vaiheessa promootiokuvassa nähtävät MAG Z590 Tomahawk WiFi, MEG Z590 Godlike ja MPG Z590 Gaming Carbon WiFi.

Gigabyten valikoimasta paljastui puolestaan Z590 Aorus Xtreme, jossa yhtiö on panostanut ainakin Z490-sisarusta järeämpään virransyöttöön. VideoCardzin tietojen mukaan prosessorille on tarjolla 20+1-vaiheinen digitaalinen virransyöttö ja emolevyllä olisi Realtekin vielä julkaisematon ALC4080-äänikoodekki, jota tullaan näkemään myös muissa highend-luokan Z590-emolevyissä. Lisäksi emolevyllä on tuki 2,5 gigabitin verkkoyhteydelle ja Wi-Fi 6E:lle.

