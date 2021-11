UL Benchmarks julkaisi tallennustilan nopeutta mittaavan 3DMark Storage -testin

Uusi testi on erikseen ostettava lisäosa 3DMark Advanced -versioon, mutta Professional-versiolle testi tulee ilmaispäivityksenä.

Kotimaisista maisemista alun perin ponnistanut, nykyään kansainvälisen konsernin osa UL Benchmarks on julkaissut uuden lisäyksen 3DMark-testipatteristoon. 3DMark Storage, kuten jo nimikin kertoo, on suunniteltu testaamaan tietokoneen tallennustilan nopeutta.

3DMark Storage tuo helpon oikean maailman skenaarioihin perustuvan mittatikun SSD-asemien, kiintolevyjen ja hybridiasemien nopeudelle. Yhtiön mukaan useimmat tallennustilan nopeutta mittaavat työkalut on kehitetty kiintolevyjä silmällä pitäen ja perustuvat synteettisiin testiskenaarioihin, mitkä eivät vastaa reaalimaailman käyttöä.

Uusi 3DMark-testi on toteutettu oikeiden skenaarioiden aiheuttamasta input- ja ouput-aktiviteetista tehdyillä tallenteilla (”traces”). Näiden tallenteiden avulla yhtiö voi mitata eri asemien suorituskykyä helposti ja nopeasti. Käytetyt skenaariot ovat Battlefield V:n, Call of Duty: Black Ops 4:n ja Overwatchin käynnistys valikkoihin asti, Overwatchin nauhoitus OBS:llä 1080p-tarkkuudella pelatessa, The Outer Worldsin asennus Epic Games Launcherilla, pelitilan tallennus The Outer Worldsissa sekä Counter-Strike: Global Offensiven Steam-kansion kopiointi ulkoiselta SSD-levyltä järjestelmälevylle.

3DMark Storage antaa omat pisteensä testin päätteeksi, jonka lisäksi se mittaa käytössä olevan kaistan ja keskimääräisen vasteajan. Esimerkkeinä 3DMark Storage-pisteistä annettiin neljä asemaa kolmessa eri väylässä: Samsung SSD 860 Evo 1 Tt SATA3-väylässä, 1193 pistettä, WD Black SN750 NVMe 500 Gt PCIe 3.0 M.2 NVMe, 2014 pistettä, Samsung 980 Pro 500 Gt PCIe 4.0 M.2 NVMe, 2858 pistettä ja kärkipaikalla Intel Optane SSD 900P 280 Gt PCIe 3.0 M.2 -väylässä, 4241 pistettä.

3DMark Storage on saatavilla erikseen ostettavana lisäosana 3DMark Advanced -versioon. Lisäosa on hinnoiteltu Suomessa 2,39 euroon ja se on saatavilla sekä UL Benchmarksilta suoraan että Steamista. 3DMark Professional -versioon testi tulee ilmaisena päivityksenä.

Lähde: UL Benchmarks