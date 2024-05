3DMarkin 25-vuotista taivalta juhlistavan Steel Nomadin on tarkoitus pikku hiljaa korvata pitkään käytössä ollut Time Spy yhtiön raskaimpana rasterointitestinä.

Kotimaan kamaralta alun perin ponnistanut UL Benchmarks on julkaissut tuoreimman lisäyksen 3DMark-testiohjelmistoon. Uusi 3DMark Steel Nomad myöhästyi lopulta hieman aiotusta aikataulusta, sillä yhtiö aikoi saada sen julkaistuksi jo vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana.

3DMark Steel Nomad on suunniteltu korvaamaan ikääntynyt Time Spy -testi yhtiön valikoiman raskaimpana rasterointitestinä. Testiohjelman kerrotaan olevan suurin piirtein noin kolme kertaa raskaampi kuin Time Spy ja noin seitsemän kertaa raskaammaksi kuin Fire Strike. Testi ajetaan natiivisti 4K-resoluutiolla. Yhtiön mukaan Time Spy -tuloksia on lähetetty testin kahdeksan vuoden olemassaolon aikana yhteensä lähes 48 miljoonaa kappaletta. Samassa ajassa tulosten valossa keskimääräinen suorituskyky on nelinkertaistunut.

Steel Nomadin rinnalla julkaistaan myös kevyempi Steel Nomad Light, joka asettuu yhtiön asteikolla Light, Medium, Heavy ja Very Heavy tasolle Medium. Tarkempia tietoja sen raskaudesta tai esimerkiksi renderöintiresoluutiosta ei kerrottu.

Uuteen 3DMarkiin kuuluu myös Explorer-tila, jossa käyttäjä pääsee liikkumaan testimaailmassa, johon UL Benchmarks on piilottanut lukuisia salaisuuksia ja ns. easter eggejä käyttäjien löydettäviksi. Ne keskittyvät 3DMarkin 25 vuotiseen historiaan.

Time Spyn korvaava Steel Nomad ja sen kevyempi Light-versio on suunniteltu alustariippumattomiksi testeiksi. Ne tukevat aluksi Windowsin (DirectX 12, Vulkan) ohella Androidia (Vulkan) ja iOS:ää (Metal), mutta yhtiö aikoo laajentaa lähitulevaisuudessa tuen ensin macOS:lle ja myöhemmin Linuxille.

UL Benchmarks ilmoitti samalla päivittävänsä 3DMarkin eri versioiden nimeämistä. Nykyinen 3DMark Basic Edition on jatkossa 3DMark Demo, Advanced Edition pelkkä 3DMark ja Professional Edition 3DMark for Enterprise. Steel Nomad -päivitys on ilmainen 3DMarkin käyttäjille ja juhlistaakseen sen julkaisua 3DMark on nyt saatavilla 75 % alennettuun hintaan viikon ajan tuetuista kaupoista.

Lähde: UL Benchmarks