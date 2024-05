Pitkänlinjan kotelovalmistaja lähestyy uutta markkinaa tekemällä yhteistyötä käsikonsoliluokan tietokoneisiin erikoistuneen Ayaneon kanssa.

Käsikonsoliluokan tietokoneita on ollut olemassa jo pidempään, mutta vasta Valven Steam Deck korkkasi pidot käyntiin laajemmassa mittakaavassa. Nyt myös Antec on ilmoittaunut mukaan karkeloihin.

Antec on lyöttäytynyt yhteen lukuisista erilaisista, lähinnä käsikonsoliluokkaan kuuluvista tietokoneistaan tutun Ayaneon kanssa. Yhteistyön hedelmänä tullaan julkaisemaan Antec Core HS, joka perustuu Ayaneo Slide -malliin.

Antec ei ole ollut vielä valmis kertomaan Core HS:n kaikkia teknisiä yksityiskohtia, mutta sen pitäisi nykytietojen valossa olla identtinen Sliden kanssa. Mahdolliset erot jäänevät prosessorin tarkkaan malliin sekä muisti- ja tallennustilakonfiguraatioihin.

Ayaneo Slide on varustettu 6” 1080p-resoluution IPS-näytöllä, joka liukuu käsikonsolimaisen rungon keskiöstä ylös maksimissaan 30° kulmaan, paljastaen samalla altaan näppäimistön. Prosessorina on useimmista kilpailijoistakin löytyvä AMD:n Ryzen 7 7840U, mutta se olisi helposti päivitettävissä samaan siruun perustuvaan 8840U-malliinkin. Muistivaihtoehdot ovat Slidessä 16, 32 tai 64 Gt LPDDR5X -muistia ja tallennustilan 512 Gt, 2 Tt ja 4 Tt PCIe Gen 4 SSD.

Käsikonsoliluokan rungon molemmilta sivuilta löytyät Xbox-asettelua noudattavat Hallin efektiä hyödyntävät tatit, dpad ja toimintopainikkeet. Yläreunasta on luonnollisesti olkapainikkeet ja liipaisimet. Liitäntöjä on tarjolla kahden USB4-C-liitännän sekä SD-korttipaikan verran ja akulla on kapasiteettia 12 000 mAh. Kokoa laitteella on 226 x 90 x 28,5 mm, ellei tattien tuomaa lisäkorkeutta lasketa.

Antec Core HS:n toimitusten pitäisi alkaa vuoden jälkimmäisellä puoliskolla sekä Pohjois-Amerikassa että Euroopassa. Sen hinnaksi povataan konfiguraatiosta riippuen noin 540-830 euroa.

Lähde: Tom’s Hardware