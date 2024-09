Testissä AOC:n 24-tuumainen ja 540 Hz:n Agon Pro AG246FK -pelinäyttö, joka on varustettu Full HD -resoluutiolla ja TN-paneelilla.

io-techin testissä on AOC:n noin 800 euron hintainen 24-tuumainen Agon Pro AG247FK -pelinäyttö, jossa on käytössä Full HD -resoluution ja 540 hertsin virkistystaajuuteen kykenevä TN-paneeli. Näyttö on suunnattu erityisesti kilpailulliseen pelaamiseen.

Tutustumme tässä artikkelissa näytön ominaisuuksiin ja suoritimme sille kattavat mittaukset ja testit, joissa ensisijaisina verrokkeina ovat samaa 540 Hz:n TN-paneelia käyttävä Asus ROG Swift PG248QP sekä sekä Asuksen aiempi e-sports-lippulaivanäyttö eli 360 Hz:n IPS-paneelilla varustettu Asus ROG Swift PG259QN.

