Testissä NVIDIAn GeForce RTX 30 -sarjan lippulaivamalli eli GeForce RTX 3090.

NVIDIAn uusi lippulaivanäytönohjain GeForce RTX 3090 saapuu myyntiin tänään 24. syyskuuta ja sen hintataso Suomessa on alkaen 1539 euroa.

Tutustumme artikkelissa GeForce RTX 3090 -näytönohjaimen ominaisuuksiin ja vertailemme sitä ensisijaisesti viime viikolla myyntiin saapuneeseen 3080-malliin ja edellisen sukupolven 2080 Ti:hin. Suorituskykytestit on ajettu 3840×2160-, 2560×1440- ja 1920×1080-resoluutioilla ja mukana on myös tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset sekä ylikellotustestit. 3090-testitulokset on ajettu MSI:n GeForce RTX 3090 Gaming X Trio -mallilla, sillä NVIDIAn oma 3090 Founders Edition -malli on vasta matkalla testilaboratorioomme.

Lue artikkeli: Testissä GeForce RTX 3090