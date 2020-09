AMD lisäsi Navi23-tuen Linux-ajureihin, Navi21:n ja 22:n tekniset tiedot vuotivat ROCm:n mukana (RDNA2)

AMD tulee julkistamaan RDNA2-arkkitehtuurin 28. lokakuuta pidettävässä tapahtumassa.

AMD valmistelee parhaillaan RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvien Navi2X-grafiikkapiirien julkaisua. Odotus kohdistuu luonnollisesti eniten Big Navina tunnettuun lippulaivamalli Navi21:een, mutta luvassa on myös edullisemmat Navi22- ja Navi23-grafiikkapiirit.

AMD on lisännyt nyt avoimen lähdekoodin RadeonSI Gallium3D -ajureihin tuen paitsi Van Gogh -APU-piirille, myös Dimgrey Cavefish -koodinimelliselle näytönohjaimelle. Linux-päivityksen tiedoista voidaan lukea, että kyseessä on nimenomaan joukon edullisimmaksi oletettu Navi23. Myös muille Navi2X-perheen siruille on olemassa omat merelliset kalojen mukaan nimetyt koodinimensä. Navi21 tunnetaan myös nimellä Sienna Cichlid ja Navi22 nimellä Navy Flounder. Van Gogh tulee olemaan puolestaan yhtiön ensimmäinen RDNA2-arkkitehtuuriin perustuva APU-piiri.

Toinen tuore paljastus tulee AMD:n ROCm 3.8 -version mukana tulevasta uudesta firmwaresta Navi22:lle. Mukana on myös aiemmin vuotaneet tiedot Navi21:lle. Kertauksen vuoksi tällä hetkellä tiedetään, että Navi21:ssä tulee olemaan yhteensä kaksi Shader Arrayta per Shader Engine, neljä Shader Engineä ja 10 Compute Unit -yksikköä per Shader Array, eli yhteensä 80 Compute Unit -yksikköä. Navi22:ssa on tiputettu Shader Engineiden määrä puoleen, eli siinä on yhteensä 40 Compute Unit -yksikköä. Molemmissa on neljä Render Backend -yksikköä per Shader Engine, mikä tarkoittaisi ROP-yksiköiden määrän suhteellisesti puolittuneen RDNA1-näytönohjaimiin nähden, olettaen että Render Backendin rakenne on entisellään.

Itse grafiikkapiirin laskentayksiköiden ja muiden grafiikan piirtämiseen liittyvien yksiköiden lisäksi firmwaren mielenkiintoisinta antia ovat näytönohjainten muistikaistaan viittaavien TCCS-yksiköiden määrä. Listauksen mukaan Navi21:ssä olisi 16 yksikköä ja Navi22:ssa 12 yksikköä, mitkä viittaisivat oletuksena 256- ja 192-bittisiin muistiväyliin. TCCS viittaa tarkemmin L2-välimuistisiivujen määrään, mikä on yleensä suoraan verrannollinen GDDR-muistikanavien määrään, mutta AMD:n tiedetään poikenneen tästä kaavasta aiemminkin.

Lähteet: Phoronix, stblr @ Reddit