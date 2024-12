Testissä Intelin Battlemage-koodinimellinen Xe2-HPG-grafiikka-arkkitehtuuria käyttävä ja Suomessa 340 euron hintainen Arc B580 Limited Edition -näytönohjain.

Intelin ensimmäinen Battlemage-koodinimellinen Arc B580 -näytönohjain saapuu myyntiin tänään ja saimme testiin heti tuoreeltaan yhtiön oman Arc B580 Limited Edition -näytönohjaimen. Valitettavasti Limited Edition -malli ei näillä näkymin tule Suomessa myyntiin. Arc B580:n suositushinta Yhdysvalloissa on 249 dollaria, mutta Euroopassa hintataso on korkeampi ja Suomessa hinnat ovat alkaen 340 eurosta ylöspäin eli se on 80 euroa kalliimpi kuin Radeon RX 7600 ja 40 euroa kalliimpi kuin GeForce RTX 4060.

Suorituskykytestit on ajettu 2560×1440- ja 1920×1080-resoluutioilla ilman säteenseurantaa ja säteenseuranta sekä XeSS-ominaisuus käytössä. Mukana on myös tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset.

