Uusi artikkeli: Testissä Motorola Moto G9 Play

io-techin edullisten alle 200 euron älypuhelinten testit jatkuvat ja tällä kertaa vuorossa on Motorolan viime syksynä julkaisema Moto G9 -sarjan alunperin käynnistänyt Moto G9 Play. Puhelin tuli Suomessa myyntiin 199 euron suositushintaan 16. syyskuuta yhtenä tumman sinisenä Sapphire Blue -värivaihtoehtona. Laitteen sisällä sykkii Qualcommin Snapdragon 662 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 4 Gt RAM-muistia, 64 Gt tallennustilaa ja 5000 mAh:n akku. 48 megapikselin pääkameran kaverina takana on 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyystietokamera.

Julkaisun jälkeen puhelimen hinta on pudonnut 150 euron tietämille ja artikkelin kirjoitushetkellä voimassa oli tarjouksia jopa 99 euron hintaan.

Artikkelissa tutustumme Motorola Moto G9 Play -älypuhelimeen hieman täysimittaista testirutiinia lyhyemmin vajaan viikon ympärivuorokautisten käyttökokemusten pohjalta.

