Uusi artikkeli: Testissä NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

Testissä suorituskykyiseen 4k-pelaamiseen suunnattu Asuksen TUF GeForce RTX 4080 Super OC -näytönohjain.

NVIDIA:n GeForce RTX 4080 Super -näytönohjaimien myynti alkaa tänään keskiviikkona 31. tammikuuta klo 16. Super-päivityksen edullisin 689 euron hintainen 4070 Super testattiin io-techissä kaksi viikkoa sitten ja 4070 Ti:n korvannut 919 euron hintainen 4070 Ti Super testattiin viime viikolla.

Saimme heti tuoreeltaan testiin Asuksen TUF GeForce RTX 4080 Super OC -mallin, jonka suositushinta on 1149 euroa. Tutustumme artikkelissa sen ominaisuuksiin ja suorituskykytestit on ajettu pääasiassa 2560×1440- ja 3840×2160-resoluutioilla. Lisäksi mukana on myös tehonkulutus-, lämpötila- ja melumittaukset sekä ylikellotustestit.

