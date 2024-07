Viallinen tietoturvapäivitys aiheutti maailmanlaajuisia ongelmia

Joidenkin arvioiden mukaan jopa 20 %:iin kaikista yritystietokoneista asennetun CrowdStriken Falcon Sensor -ajurin viallinen päivitys aiheutti BSOD-kaatumisia mm. pankkipalveluissa, lentoyhtiöiden toiminnoissa ja terveydenhuoltoon liittyvissä palveluissa.

Eilinen oli synkkä päivä tietotekniikalle, kun ohjelmistovirhe aiheutti maailmanlaajuisesti merkittäviä häiriöitä lukuisilla eri aloilla. Syylliseksi paljastui yhdysvaltalaisen CrowdStrike-tietoturvayhtiön viallinen ohjelmistopäivitys, joka aiheutti ahkerasti BSODeja (Blue Screen of Death).

Ongelmat alkoivat eilen kello 7:09 Suomen aikaa aamulla, kun Microsoftin Azure-pilvipalvelun Windows-virtuaalikoneet alkoivat kaatuilemaan ja käynnistelemään itseään uudelleen. Pari tuntia myöhemmin 9:48 Suomen aikaa Googlen Compute Enginessä havaittiin niin ikään ongelmia ja Windows-virtuaalikoneiden kaatuiluja ja heti perään 10:15 se ilmoitti havainneensa syylliseksi csagent.sys-tiedoston, joka on osa CrowdStriken tietoturvapakettia ja tarkemmin Falcon Sensoria.

Aikajanat menevät helposti päällekkäin, kun kyse on useista yrityksistä. CrowdStriken tiedotteesta selviää, että viallinen päivitys tiedostoon C-00000291*.sys lähti jakoon nimenomaan 7:09, kun ongelmatkin alkoivat, mutta korjaus oli jo olemassa alle puolentoista tunnin päästä 8:27 Suomen aikaa. Ongelmista kärsivät ne koneet, jotka käynnistettiin tuon aikaikkunan sisällä. Ne, joihin ongelma oli kuitenkin jo purrut, olivat pulassa. Käytännössä ainut varma tapa päästä siitä eroon olisi poistaa kaikki C-00000291*.sys-ajurit CrowdStriken kansiosta manuaalisesti Windowsin Safe Modessa tai Windows Recovery Enviromentissa jok’ikisestä koneesta, oli se sitten virtuaalinen tai ei. Joissain tapauksissa myös tietokoneen uudelleenkäynnistys ratkoi ongelman, kunhan se tehtiin 8:27 jälkeen ja mukana on sopivasti tuuria. Joissain tapauksissa vaadittiin jopa 15 uudelleenkäynnistystä, ennen kuin erikoiselta kuulostava korjaus toimi. Käytännössä kyse oli siitä, kumpi tapahtuu ensin: CrowdStriken automaattipäivitys vai tietokoneen kaatuminen.

CrowdStriken tietoturvasovelluksia on joidenkin arvioiden mukaan asennettu jopa 20 %:iin kaikista maailman yritystietokoneista, joten on selvää että ongelmat koskevat käytännössä kaikkia elämänaloja. Maailmalta on raportoitu laajoja ongelmia niin pankkipalveluissa, televisiolähetyksissä, lentoyhtiöiden palveluissa kuin sairaaloissakin, eikä edes sponsorisopimus pelastanut Mercedeksen F1-tiimiä. Suomessa ongelmia oli ainakin OP:n Sijoituskumppanissa ja osakesäästötileissä, Terveyskylä-sivustossa ja sen Omapolku-palvelussa, HUSin eri palveluissa, Synlabin laboratorio- ja kuvantamispalveluissa sekä VR:n järjestelmissä.

Lähteet: Kyberturvallisuuskeskus, Yle (1), (2), Crowdstrike (1), (2)