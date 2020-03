Xiaomi esitteli Redmi-tuoteperheensä uudet K30 Pro -huippumallit

Redmi-malliston kärki tulee saataville K30 Pro- ja K30 Pro Zoom -versioina.

Xiaomi on esitellyt tänään odotetusti uudet K30 Pro– ja K30 Pro Zoom -älypuhelimet, jotka asettuvat Redmi mallistossa joulukuussa julkaistujen K30- ja K30 5G -mallien yläpuolelle. Molemmat K30 Pro -mallit käyttävät Qualcommin Snadpragon 865 -lippulaivapiiriä sekä X55 5G-modeemia ja ovat yhtä takakameraa lukuun ottamatta identtisiä keskenään.

Xiaomin mukaan järjestelmäpiiri ja modeemi ovat jäähdytetty suurikokoisella lähes 3500 mm2 jäähdytyspinta-alan tarjoavalla höyrykammioratkaisulla, jonka eri kohtien lämpötilaa seurataan yhdeksällä lämpötila-anturilla. 5G-yhteydet tulevat SA- ja NSA-verkkotekniikoita ja maininnan arvoinen on myös WiFi 6 -tuki, joka on löytynyt aiemmin lähinnä Samsungin ja Applen huippumalleista. Käytössä on uusimman sukupolven LPDDR5-muisti sekä UFS 3.1 -tallennustila, joskin maininnan arvoisena seikkana K30 Pron hinnat-alkaen-versiossa (6 & 128 Gt) käytetään kuitenkin vanhempaa LPDDR4X-RAM-muistia sekä UFS 3.0 -tallennusratkaisua.

Näyttö on Samsungin valmistama 6,67-tuumainen AMOLED-paneeli, jolle luvataan huippuluokan 1200 nitin maksimikirkkaus sekä HDR10+-tuki. Näytössä ei ole lovea tai reikää, sillä 20 megapikselin etukamera on sijoitettu yläpäädystä nousevaan mekanismiin. Takana on neljän kameran toteutus, joka koostuu Sonyn 64 megapikselin sensoria käyttävästä pääkamerasta, 13 megapikselin ultralaajakulmakamerasta, viiden megapikselin telemakrokamerasta sekä 2 megapikselin syvyystietokamerasta. Zoom-mallissa makrokamera on korvattu kahdeksan megapikselin telekameralla. 4700 mAh akun kerrotaan latautuvan 33 watin pikalatauksella tyhjästä täyteen 63 minuutissa.

Redmi K30 Pro & K30 Pro Zoom tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,3 x 75,4 x 8,9 mm

Paino: 218 grammaa

6,67″ AMOLED-näyttö, 20:9-kuvasuhde, 1080 x 2400 pikseliä, HDR10+, 1200 nit

Järjestelmäpiiri: Qualcomm Snapdragon 865

6 tai 8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa, microSD-muistikorttipaikka

X55 5G-modeemi, 5G-yhteydet (NSA, SA) 2,92 Gbit/s (n1 / n3 / n41 / n78 / n79)

LTE-A, Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.1, NFC

GPS (L1 & L5), GLONASS, Galileo (E1+E5a), BeiDou (B1+B2a), QZSS (L1+L5)

3,5 mm ääniliitäntä, SmartPA-älyvahvistin

Takakamera: 64 megapikselin Sony IMX686 -sensori, 0,8 um pikselikoko, OIS (Zoomissa 7-linssinen objektiivi) 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, 123 asteen kuvakulma Pro-mallissa: 5 megapikselin makrokamera, 50 mm polttoväli, tarkennusetäisyys 3-7 cm Zoom-mallissa makrokameran tilalla: 8 megapikselin telekamera, OIS, 3x optinen zoom 2 megapikselin syvyystietokamera 8K 24 FPS & 4K 60 FPS videokuvaus, 720p 960 FPS hidastuskuvaus

Etukamera: 20 megapikselin sensori, nouseva mekanismi

4700 mAh akku, USB Type-C, 33 W USB PD -pikalataus

MIUI 11 & Android 10

Molemmat uutuusmallit ovat ennakkotilattavissa Kiinassa ja ne tulevat saataville huhtikuun 4. päivä. K30 Pron hinnat alkavat 2999 yuanista (~390 eurosta) ja K30 Pro Zoomin vastaavasti 3799 yuanista (~495 euroa). Uutuudet saatetaan nähdä myöhemmin myös Suomessa, sillä edellisen sukupolven Redmi K20 Pro -malli on myynnissä Euroopassa Mi 9T Pro -nimellä. io-tech on testannut kumpaisenkin Mi 9T -mallin.