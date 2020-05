POCO F2 Pro on 499 euron lähtöhinnallaan markkinoiden edullisin Snapdragon 865 -järjestelmäpiiriä käyttävä puhelin.

Kiinalainen Xiaomin alaisuudessa toimiva POCO on tänään julkaissut uuden POCO F2 Pro -älypuhelimen vuoden 2018 syksyllä julkaistun ja io-techinkin testissä käyneen Pocophone F1:n seuraajaksi. Edeltäjänsä tavoin kyseessä on markkinoiden edullisin uusimman sukupolven Snapdragon-lippulaivapiiriä käyttävä puhelin, joka tähtää huomattavasti muita high-end-malleja edullisempaan hintaluokkaan. Käytännössä tuore POCO F2 Pro on ominaisuuksiensa puolesta uudelleen nimetty Xiaomi Redmi K30 Pro, joka julkaistiin Kiinan markkinoille huhtikuun alussa. Puhelimissa on kuitenkin joitakin eroavaisuuksia kuten POCO:sta puuttuvat muistikorttipaikka ja pääkameran kuvanvakain sekä POCO:n heikompi näytön maksimikirkkaus.

Xiaomin Pocophone F1 oli vuonna 2018 markkinoiden edullisin Snapdragon 845 -järjestelmäpiiriä käyttävä puhelin. Seuraajaa laitteelle ei kuitenkaan tullut Snapdragon 855 -sukupolven aikana. Tammikuussa Xiaomin Intian johtaja Manu Kumar Jain ilmoitti Twitterissä, että POCO on irtautunut Xiaomista erilliseksi itsenäiseksi brändikseen.

Nyt julkaistu POCO F2 Pro onkin brändin ensimmäinen oma puhelin. Laite on varustettu Qualcommin tuoreimmalla Snpadragon 865 -järjestelmäpiirillä ja X55 5G-modeemilla. 5G-yhteyksien lisäksi puhelin tukee myös WiFi 6:ta. POCO:n tiedotteen mukaan huippuluokan järjestelmäpiiriä on jäähdyttämässä markkinoiden suurin saatavilla oleva höyrykammiota hyväksi käyttävä jäähdytysjärjestelmä. Puhelimella on myös TÜV Rheinland High Gaming Performance -sertifikaatti.

Järjestelmäpiirin parina puhelimessa on mallin mukaan joko 6 gigatavua LPDDR4X tai 8 gigatavua LPDDR5 RAM-muistia. Näistä ensimmäisen parina on 128 Gt ja myöhemmän 256 Gt UFS 3.1-teknologian tallennustilaa. Järjestelmäpiiriä ruokkimaan puhelimesta löytyy 4700 mAh akku, jonka luvataan latautuvan 30 watin pikalatauksella nollasta täyteen 63 minuutissa.

POCO F2 Pron näyttö käyttää AMOLED-teknologiaa ja on kooltaan 6,67 tuumaa. Full HD+ -resoluution paneelille luvataan 800 nitin maksimikirkkaus ja HDR10+-tuki. Myös näytöllä on TÜV Rheinlandin sertifikaatti (Full Care Display). Minkäänlaista lovea tai reikää näytöstä ei löydy, sillä etukamera on sijoitettu puhelimessa yläpäädystä esiin nousevaan mekanismiin. Takana puhelimessa on neljän kameran toteutus, joka koostuu Sonyn 64 megapikselin IMX686-sensoria käyttävästä pääkamerasta, 13 megapikselin ultralaajakulmakamerasta, 5 megapikselin telekamerasta ja 2 megapikselin syvyystietokamerasta.

POCO F2 Pro:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 163,3 x 75,4 x 8,9 mm

Paino: 218 g

6,67” AMOLED-näyttö. 20:9-kuvasuhde. 1080 x 2400, HDR10+, 800 nit, Gorilla Glass 5

Järjestelmäpiiri: Qualcomm Snapdragon 865

6 Gt LPDDR4X tai 8 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128 tai 256 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

X55 5G-modeemi

LTE-A, Dual SIM, Wifi 6, Bluetooth 5.1, NFC

GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, NavlC

3,5 mm ääniliitäntä, Infrapunalähetin

Takakamera: 63 megapikselin Sony IMX686 -sensori, 1/1,7”, 0,8 um pikselikoko, f1.89, AF, 6-linssinen objektiivi 13 megapikselin ultralaajakulmakamera, 123 asteen kuvakulma 5 megapikselin telekamera, 1,12 um pikselikoko, f2.2, AF 2 megapikselin syvyystietokamera 8K 24 FPS & 4K 60 FPS videokuvaus

Etukamera: 20 megapikselin sensori, nouseva mekanismi, tuki 120 FPS hidastusvideolle

4700 mAh akku, USB Type-C, 30 watin pikalataus.

MIUI for POCO, Android 10.

POCO F2 Pron hinta 6 Gt RAM-muistilla ja 128 Gt tallennustilalla varustetulle mallille on 499 euroa ja 8 Gt RAM-muistilla ja 256 Gt tallennustilalla varustetulle mallille 599 euroa. Puhelimen markkinoille tulon ajankohdasta ei ole vielä tarkempia tietoja.

Lähteet: Xiaomi Blog, Lehdistötiedote