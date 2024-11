FTC:n suurennuslasin alle joutuvat etenkin Microsoftin tapa sisällyttää Azure-pilvipalveluihinsa oletuksena muiden omien ohjelmistojensa lisenssejä.

Yhdysvaltain kauppakomissio FTC on aloittanut tutkinnan Microsoftin mahdollisista kilpailua rajoittavista toimista. Yhtiö oli viimeksi FTC:n suurennuslasin alla 25 vuotta sitten, jolloin eri oikeusasteiden jälkeen päädyttiin sopuratkaisuun, jossa Microsoft lupasi muuttaa joitain toimintatapojaan.

Bloombergin alkuperäisraportin mukaan FTC on kiinnostunut tällä kertaa Microsoftin pilvipalveluista, ohjelmistojen lisensoinnista sekä tietoturva- ja tekoälypalveluista. Vergen omalla tahollaan varmistamien tietojen mukaan yksi merkittävistä tutkittavista asioista on Microsoftin tapa liittää erilaisia ohjelmistoja sen Azure-pilvipalveluihin suoraan. TechPowerUpin mukaan Slack ja Zoom ovat protestoineet asiaan liittyen Microsoftin tapaa sisällyttää Teams ilmaiseksi Wordin ja Excelin mukaan, mikä antaa sille epäreilun edun markkinoilla.

Asia on Yhdysvaltain hallinnon kannalta oleellinen myös siksi, että se on laajalti Microsoftin asiakas itsekin. Hallituksen Cyber Safety Review Boardin kerrotaan todenneen aiemmin tänä vuonna, ettei Microsoftin tietoturvakulttuuri ole riittävällä tasolla ja sitä on muutettava. Yhtiön toimitusjohtaja Satya Nadella julkaisikin työntekijöilleen pian lyhyen mutta ytimekkään viestin: Jos sinun pitää valita tietoturvallisuuden ja minkä tahansa muun välillä, valitse tietoturvallisuus.

Lähteet: The Verge, TechPowerUp