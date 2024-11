VIA:n x86-lisenssin voimin toimivan Zhaoxinin tuorein 8-ytiminen malli ei pärjännyt testeissä AMD:n 6-ytimiselle Ryzen 5 5600G:lle ja Intelin 4-ytimisen Core i3-8100:nkin se voitti vain hyvin säikeistyvissä testeissä lisäydintensä voimin.

Kiinalainen Zhaoxin on käytännössä nykypäivänä ainut, joka pyrkii AMD:n ja Intelin ohella tekemään suorituskykyisiä x86-prosessoreita. Yhtiö kykenee tekemään x86-prosessorinsa laillisesti VIA:n x86-lisenssin turvin.

Zhaoxin julkaisi viime vuoden lopulla uudet KaiXian KX-7000-sarjan prosessorit, joiden kerottiin perustuvan täysin uuteen arkkitehtuuriin ja olevan selvästi edeltäjiään tehokkaampia. Kumpikin väitteistä pitää tiettävästi paikkaansa, mutta AMD:n tai Intelin kanssa kilpasille prosessoreilla ei ole vieläkään mitään asiaa.

Japanilainen PC Watch on saanut käsiinsä 8-ytimisen KX-7000/8 -prosessorin ja ajanut sillä pitkän liudan testejä. KX-7000 kykenee suorittamaan yhtä säiettä per ydin ja siinä on 4 Mt L2- ja 32 Mt L3-välimuistia. Muistiohjaimet tukevat DDR4-3200- ja DDR5-4800-nopeuksia ja PCI Express 4.0 -linjoja on tarjolla 24.

PC Watchin testien mukaan, jos verrokiksi otetaan AMD:n Ryzen 5 5600G (Zen 3, 6C/12T), jää KX-7000/8 jalkoihin auttamattomasti testistä riippumatta. Suorituskyky ei riitä yhdessäkään testissä ja kulutuskin on kilpailijaa korkeampi. Jos verrokiksi otetaan puolestaan Intelin Core i3-8100 (Coffee Lake, 4C/4T), saa KX-7000/8 napattua itselleen jo muutaman voitonkin, tosin käytännössä se onnistuu vain neljän lisäytimen vuoksi. KX-7000/8 on nopeampi CPU-Z:n ja Cinebench R23:n kaikkien ydinten testeissä sekä 3DMark-testeissä erillisnäytönohjaimella, kun muissa testeissä se jää jälkeen, vaikka käytössä olisi erillisnäytönohjain. Myös Inteliin verrattuna kulutus on KX-7000/8:lla korkeampi. Löydät kaikki testitulokset lähdelinkkien takaa.

Lähteet: Tom’s Hardware, PC Watch