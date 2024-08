Gamescom 2024 -tapahtumassa julkaistu Zone on varustettu 7-tuumaisella AMOLED-paneelilla.

Saksassa järjestettävässä Gamescom 2024 -tapahtumassa nähtiin Zotac Gamingin pelinavaus käsikonsoliluokan pelitietokoneisiin, kun se julkaisi oman Zone-nimeä kantavan mallinsa. Uutuus on varustettu 7-tuumaisella AMOLED-paneelilla, joka yltää 120 hertsin virkistystaajuuteen Full HD -tarkkuudella ja 800 nitin maksimikirkkaudella. Zone on ensimmäinen AMOLED-paneelillinen malli luokassaan, vaikka ”perinteisiä” OLED-paneeleja onkin jo nähty Steam Deckin ja myös Nintendo Switchin OLED-versioissa.

Rautaosastolla Zonesta löytyy Zen 4 -arkkitehtuuria edustava AMD:n Ryzen 7 8840U -prosessori RDNA 3 -grafiikkaohjaimella. LPDDR5X-muistia on 16 gigatavua ja SSD-tallennustilaa 512 Gt. Grafiikkaohjain tukee peleissä myös AMD:n uutta, ajuritasolla lisäruutuja generoivaa FMF-teknologiaa (Fluid Motion Frames).

Myös käyttömukavuuteen on panostettu, sillä Zonessa on muun muassa Hall-antureilla varustetut liipaisimet ja tatit sekä hiiren korvaavat kosketuslevyt molemmille peukaloille. Lisäksi liipaisimille voi määrittää kaksi eri rekisteröintipistettä ja molempien tattien ympärillä on pyöritettävät säätimet, joilla Zonen järjestelmäasetuksia voi vaihtaa vaikka kesken pelin. Käyttöjärjestelmänä Zonessa on Windows 11 Home.

Zone on ennakkotilausvaiheessa ja sen hinnaksi on kerrottu 799 dollaria, mutta saatavuus ja hinta Suomessa selvinnevät tuonnempana.

Lähde: Zotacin lehdistötiedote, Tuotesivut