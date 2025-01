Arkkitehtuuri- ja näytönohjainesittely tuskin raapaisi edes pintaa, mutta odotettuna yksityiskohtana yhtiö kertoi tuovansa tekoälyä hyödyntävän FSR 4 -skaalaimen Radeon RX 9070 -näytönohjaimille.

AMD on pitänyt tänään odotetusti oman esityksesnä CES 2025 -messuilla. Tapahtumassa nähtiin useampiakin uusia prosessoreita sekä annettiin ensimaistiaiset tulevista RDNA 4 -arkkitehtuurin näytönohjaimista.

RDNA 4 -arkkitehtuurin ensi maistiaiset eivät valitettavasti paljastaneet arkkitehtuurista mitään tarkempia yksityiskohtia. AMD:n mukaan se on optimoinut arkkitehtuurin Compute Unit -yksiköitä merkittävästi IPC:tä ja kellotaajuutta parantavin muutoksin, parantanut tekoälylaskentaa radikaalisti ja lisännyt sen toiminnallisuutta, tehostanut säteenseurantaa per CU-yksikkö ja parantanut mediayksiköiden enkoodauslaatua.

Piirit valmistetaan 4 nanometrin luokan prosessilla ja niissä on käytössä 2. sukupolven tekoälykiihdyttimet, 3. sukupolven säteenseurantakiihdyttimet ja 2. sukupolven AMD Radiance Display Engine -näyttöohjain. Spekulaatioissa on oletettu RDNA 4:n tuovan mukanaan CDNA-puolelta tutut Matrix Core -matriisimurskaimet, mutta ainakaan mitään suoraan siihen viittaavaa dioissa ei ole. Myös RDNA 3:n WMMA-tukeen viitattiin tekoälykiihdyttiminä.

RDNA 4 -arkkitehtuuriin perustuvia piirejä on ennakkotietojen mukaisesti kaksi, ensimmäinen kattaa Radeon RX 9070 -sarjan ja jälkimmäinen myöhemmin julkaistavan RX 9060 -sarjan. AMD:n mukaan syynä nimeämismuutokseen on helpompi vertailu kilpailijaa kohtaan; RX 9070 -mallien on siis määrä kilpailla NVIDIAn GeForce RTX 4070 ja 4070 Ti -näytönohjainten kanssa. 8000-sarjan yli hyppääminen selittyy uudella arkkitehtuurilla, sillä RDNA 3.5 -arkkitehtuuriin perustuvia grafiikkaohjaimia tullaan näkemään 8000-sarjana Strix Halo -prosessoreissa. Toinen looginen syy on tietenkin se, että yhtiöllä on jo entuudestaan ollut Radeon 9700 -näytönohjaimet. Radeon RX 9070 XT tulee sijoittumaan suorituskyvyltään suurin piirtein Radeon 7900 XT:n tasolle. Radeon RX 9070 -mallit saapuvat myyntiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Riippumatta siitä, millaisia tekoälykiihdyttimet tällä kertaa ovat, AMD on tuomassa niille myös käyttökohteen. FidelityFX Super Resolution 4 eli FSR 4 perustuu DLSS:n ja XeSS:n tapaan koneoppimiseen ja se hyödyntää RDNA 4 -arkkitehtuurin tekoälykiihdyttimiä. FSR 4 on rajoitettu vain uusille Radeon RX 9070 -sarjan näytönohjaimille ainakin tässä vaiheessa, mutta oletettavasti tuki tulee myös myöhemmin julkaistaville RX 9060 -näytönohjaimille. FSR 4 tulee toimimaan ilmeisesti suoraan kaikilla peleillä, jotka tukevat aiempaa FSR 3.1 -versiota.

Yhtiö kertoi lisäksi päivittävänsä AMD Softwarea uusilla Adrenalin AI -ominaisuuksilla. AI-välilehdellä onnistuu suoraan esimerkiksi kuvien luonti ja lokaalien dokumenttien tiivistelmien luonti, joiden lisäksi chat-botilta voi kysyä AMD:n tuotteisiin liittyviä kysymyksiä ja opastusta esimerkiksi uuden näytönohjaimien ominaisuuksista ja niiden käyttöönotosta.