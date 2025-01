Esittelyvuorossa olivat Strix Halo järeällä GPU:lla, uusia Ryzen AI 300 -sarjan malleja ja uudelleen nimettyihin Hawk Point -prosessoreihin perustuva Ryzen AI 200 -sarja unohtamatta käsikonsolipuolen Ryzen Z2 -mallistoa, jossa tekoälykiihdytys ei tiettävästi ole käytössä.

AMD:n CES 2025 -tarjonnasta on käsitelty jo näytönohjaimet sekä työpöytäprosessorit. Jäljelle jäi vielä mobiilipuoli, jossa parrasvaloihin pääsee muiden uutuuksien ja aiemmassa uutisessa käsiteltyjen Fire Range -prosessoreiden keskeltä odotettu Strix Halo järeällä integroidulla GPU:lla.

AMD:n kauan odotettu järeän integroidun GPU:n prosessori tullaan tuntemaan markkinoilla Ryzen AI Max- ja yrityspuolella Ryzen AI Max Pro -nimillä. Prosessori perustuu kahteen Zen 5 CCX-siruun ja järeään IO-siruun, jossa on jopa 40 RDNA 3.5 Compute Unit -yksikköä ja 50 TOPSin XDNA 2 -tekoälykiihdytin. AMD ei tarkentanut millainen prosessorin uusi muistiohjainmalli on, mutta sen kerrotaan tarjoavan maksimissaan 256 Gt/s muistikaistaa.

Huippumalli Ryzen AI Max+ 395 tulee AMD:n mukaan tarjoamaan tehtävästä riippuen jopa 3,6-kertaista CPU-renderöintisuorituskykyä verrattuna Intelin Core Ultra 9 288V -prosessoriin. Grafiikkapuolella suorituskyky on 3DMark-testien mukaan puolestaan 2,4-kertainen. Kun verrokiksi otetaan Applen tehokkaimmat M4 Pro -piirit 12 ja 14 ytimellä tulee menosta tasaisempaa, mutta AMD:n testien mukaan sen uusi Ryzen AI Max+ 395 jää kuitenkin voitolle kolmessa testissä neljästä ja Cinebenchissäkin vain 14-ytiminen malli pääsee edellä vajaan 3 %:n erolla. Isoimmillaan ero on AMD:n eduksi Vrayssä, jossa Ryzen vie järeämpää M4 Prota jopa 59 %:n erolla. Yhtiö kehaisee lisäksi sen olevan ensimmäinen Copilot+PC-prosessori, joka kykenee pyörittämään 70 miljardin parametrin LLM-mallia ja tekee sen parhaimmillaan 2,2-kertaa nopeammin kuin GeForce RTX 4090 ja tekevän sen 87 % pienemmällä TDP:llä.

Yhteensä vuoden ensimmäisen ja toisen vuosineljänneksen aikana markkinoille tullaan saamaan kolme Ryzen AI Max -mallia kuluttajille ja neljä yrityspuolelle. Huippumalli Ryzen AI Max+ 395:ssä on käytössä kaikki 16 ydintä 5,1 GHz:n maksimikellotaajuudella ja 40 CU-yksikön GPU:lla. Pykälää matalampi Ryzen AI Max 390:ssä on 12 ydintä 5 GHz:n maksimikellotaajuudella ja 32 CU:ta, kun Max 385 tiputtaa ytimet kahdeksaan, mutta pitää maksimikellotaajuudet ja CU:t ennallaan. Vain yrityspuolelle tuleva Ryzen AI Max Pro 380 on varustettu 6 ytimellä, 4,9 GHz:n maksimikellotaajuudella ja 16 CU-yksikön GPU:lla. Kaikki mallit on varustettu 50 TOPSin NPU:lla ja niiden TDP-arvo voidaan konfiguroida 45-120 watin välille.

Pykälää maltillisempaa suorituskykyä hakeville AMD tuo myyntiin Ryzen AI 5- ja 7 -prosessorit, jotka perustuvat tiettävästi Krackan, Krackan Point ja Kraken Point -nimillä tunnettuun piiriin. Ryzen AI 7 350 on varustettu 8:lla maksimissaan 5 GHz:n kellotaajuudella toimivalla prosessoriytimellä ja 50 TOPSin XDNA 2 -tekoälykiihdyttimellä. Ryzen AI 5 340:ssä on puolestaan 6 ydintä 4,8 GHz:n maksimikellotaajuudella ja sama 50 TOPSin tekoälykiihdytin. AMD ei ole tarkentanut onko prosessoriydinten tyyppiä, mutta kellotaajuuksien perusteella mukana on myös järeämpiä Zen 5 -ytimiä.

AMD:n testeissä Ryzen AI 7 350 peittoaa sekä Qualcommin X Plus X1P-42-100:n että Intelin Core Ultra 7 258V:n selvällä erolla kaikki ytimet käytössä. Cinebenchissä Ryzen tarjoaa sen mukaan 30 % parempaa suorituskykyä kuin Qualcomm ja 54 % parempaa kuin Intel, Handbrakessa erot ovat 49 ja 66 % ja lopulta Blender Classroom -testissä 35 ja 78 % AMD:n eduksi. Myös tekoälykiihdyttimen kerrotaan voittavan sekä Qualcommin että Intelin verrokit Procyon AI -testissä, joskin siinä erot jäävät heikoimmin pärjäävään Qualcommiinkin verrattuna selvästi alle 10 %:iin. Prosessorit tulevat myyntiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ja yrityskäyttöön suunnatut Pro-versiot vuoden toisella neljänneksellä.

AMD tulee lisäksi julkaisemaan uudet Ryzen 200 -sarjan prosessorit, jotka ovat käytännössä vanhat tutut Hawk Point- eli Ryzen 8040 -sarjan prosessorit. Mallista riippuen käytössä on 4, 6 tai 8 Zen 4- ja Zen 4c -arkkitehtuureiden prosessoriydintä ja 16 TOPSin suorituskykyyn yltävä ensimmäisen sukupolven XDNA-tekoälykiihdytin, pois lukien hitaimmat Ryzen 3 210 ja Ryzen 5 220 -mallit, joissa NPU ei ole käytössä. Prosessorit tulevat myyntiin vuoden toisella vuosineljänneksellä.

Kirsikaksi kakun päälle AMD esitteli myös uudet Ryzen Z2 -sarjan prosessorit käsikonsoliluokan tietokoneisiin. Ensimmäiseen sukupolveen verrattuna mallisto kasvaa yhdellä, kun Z2 ja Z2 Extreme saavat rinnalleen myös selvästi kevyemmän Z2 Go:n. Valitettavasti AMD ei tarkentanut mihin siruihin tai arkkitehtuureihin piirit perustuvat. Z2 ja Z2 Extreme ovat kumpikin 8-ytimisiä ja niiden erot löytyvät kellotaajuudesta ja integroidusta GPU:sta. Extreme-mallissa prosessoriytimet toimivat 5 GHz:n maksimikellotaajuudella ja käytössä on 16 CU:n GPU, kun perusmallissa kellotaajuus venyy hieman korkeammalle 5,1 GHz:iin, mutta GPU on kevyempi 12 CU:lla. Z2 Go -mallissa on neljä ydintä 4,3 GHz:n maksimikellotaajuudella ja 12 Compute Unit -yksikön GPU. Kaikkien kolmen TDP on säädettävissä 15 ja 35 watin välillä.