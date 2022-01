Benchleaks on löytänyt Geekbenchin tulostietokannasta Lenovon tulevilla kannettavilla ajettuja tuloksia Ryzen 5 6600H:lla ja Ryzen 9 6900HX:llä.

AMD julkaisi vuoden alussa CES 2022 -messuilla uudet Rembrandt-koodinimelliset Ryzen 6000 -sarjan mobiiliprosessorit. Kannettavien valmistajat valmistelevat omia mallejaan uusilla prosessoreilla kovaa tahtia ja nyt niistä on alkanut valumaan ensimmäisiä testivuotoja.

Malliston kärkipään tuntumaan sijoittuva Ryzen 9 6900HX on varustettu kahdeksalla Zen 3+ -ytimellä, jotka suorittavat SMT-teknologian avulla samanaikaisesti 16 säiettä. Vaikka ytimillä on uusi nimi, muutokset rajoittuvat tiettävästi valmistusprosessiin ja alustan virransäästöominaisuuksiin, eikä esimerkiksi suorituskykyyn vaikuttavia eroja Zen 3:een pitäisi olla.

Testit esiin kaivaneen Benchleaksin mukaan ensimmäisessä testissä prosessorin minimi, maksimi ja keskimääräiset kellotaajuudet olivat 4744, 4845 ja 4826 MHz. Testistä ropisi pisteitä yhdellä ytimellä 1593 ja kaikilla ytimillä 10151. Toissa testeissä kellotaajuudet olivat 4716, 4915 ja 4866 MHz, joilla netottiin yhdellä ytimellä vähän paremmat 1616 pistettä, mutta kaikilla ytimillä tulos jäi 9399 pisteeseen. Molempien kohdalla Benchleaks oli valinnut verrokiksi työpöytäpuolen Ryzen 7 5800X:n, jolle 6900HX jäi yli viisi mutta alle kymmenen prosenttia.

Lenovo 82RD nimellä tunnistuva kannettava on puolestaan varustettu kevyemmällä Ryzen 5 6600H -prosessorilla, jossa on käytössä 12 samanaikaiseen säikeeseen kykenevät kuusi Zen 3+ -ydintä. Benchleaksin mukaan prosessori on testin aikana toiminut minimissään 4316 MHz:n, maksimissaan 4541 MHz:n ja keskimäärin 4527 MHz:n kellotaajuudella. Pisteitä prosessori nettosi yhdellä ytimellä 1472 ja kaikilla ytimillä 8054 pistettä.

Monia kiinnostaa taatusti myös Ryzen 6000 -sarjan prosessoreihin integroidun RDNA2-arkkitehtuuriin perustuvan näytönohjaimen suorituskyky, mutta valitettavasti kannettavilla on ajettu vain prosessoritestit.

Lähde: Benchleaks @ Twitter