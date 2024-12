Uudet moto g15 power ja g15 tulevat saataville tammikuussa, kun taas moto g05:ttä ja e15:ttä saadaan odottaa kevääseen.

Motorola on julkaissut neljä uutta edullisen hintaluokan moto-älypuhelinta, jotka ovat g15 power, g15, g05 ja e15. Nelikon suositushinnat sijoittuvat 119 ja 229 euron haarukkaan. Uutuuksien vahvuudeksi mainostetaan erityisesti akunkestoa, sillä kalleimman g15 power -mallin nimi tulee nimenomaan järeästä akusta, jonka kapasiteetti on jopa 6000 milliampeerituntia muiden kolmen yltäessä 5200 mAh:iin.

Kärkimalli g15 power sekä g15 tarjoavat 6,72-tuumaisen Full HD+ -resoluution ja 60 hertsin virkistystaajuuden LCD-näytön, 8 ytimen MediaTek Helio G81 Extreme -järjestelmäpiirin sekä 50 megapikselin pääkameran, 5 megapikselin ultralaajakulmakameran ja 8 megapikselin etukameran. Muistia ja tallennustilaa on g15 powerissa 8 & 256 Gt, mutta g15:ssä on valittavissa joko 4 & 128 Gt tai 8 & 256 Gt. Mukana on myös 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja stereokaiuttimet. Akkukapasiteetit puhelimissa ovat jo ylempänäkin mainitut 6000 mAh g15 powerissa ja 5200 mAh g15:ssä.

moto g15 power & moto g15:

Värivaihtoehdot: g15 power: Gravity Grey, Iguana Green g15: Gravity Grey, Iguana Green, Sea Blue, Glacier Blue

Ulkomitat ja paino: g15 power: 165,7 × 76 × 8,8 mm – 203 g g15: 165,7 × 76 × 8,2 mm – 190 g

Materiaalit: Muovirunko, takakuori synteettistä nahkaa, Corning Gorilla Glass 3

IP54-suojausluokitus

6,72” LCD-näyttö, Full HD+, 60 Hz

MediaTek Helio G81 Extreme -järjestelmäpiiri

RAM-muisti (LPDDR4X) ja tallennustila: g15 power: 8 & 256 Gt, microSD-korttipaikka g15: 4 & 128 Gt tai 8 & 256 Gt, microSD-korttipaikka

4G LTE, Dual-nano-SIM

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.4

GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

Kaksoistakakamera: 50 megapikselin pääkamera – f/1.8, PDAF 5 megapikselin ultralaajakulma – f/2.4

8 megapikselin etukamera – f/2.0

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos -tuki

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Akku ja lataus: g15 power: 6000 mAh, 30 W (USB Type-C 2.0) g15: 5200 mAh, 18 W (USB Type-C 2.0)

Android 15

moto g05 tarjoilee 6,67-tuumaisen LCD-näytön HD+-resoluutiolla ja 90 Hz:n virkistystaajuudella sekä 1000 maksimikirkkaudella. Myös g05:ssä on Mediatekin Helio G81 Extreme -piiri ja kamerajärjestelmästä löytyy 50 megapikselin pääkamera sekä 8 megapikselin etukamera. Muistia on tarjolla 4 tai 8 Gt ja tallennustilaa 64, 128 tai 256 Gt. 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja stereokaiuttimet kuuluvat myös kattaukseen. Akun kapasiteetti on 5200 mAh.

moto g05:

Värivaihtoehdot: Forest Green, Misty Blue, Plum Red, Fresh Lavender, Denim Blue

Ulkomitat ja paino: 165,7 × 76 × 8,2 mm – 189 g

Materiaalit: Muovirunko, takakuori synteettistä nahkaa, Corning Gorilla Glass 3

IP54-suojausluokitus

6,67” LCD-näyttö, HD+, 90 Hz, 1000 nitin maksimikirkkaus

MediaTek Helio G81 Extreme -järjestelmäpiiri

RAM-muisti (LPDDR4X) ja tallennustila: 4 / 8 Gt & 64 / 128 / 256 Gt, microSD-korttipaikka

4G LTE, Dual-nano-SIM

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.4

GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Takakamera: 50 megapikselin pääkamera – f/1.8, PDAF Valosensori

8 megapikselin etukamera – f/2.05

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos -tuki

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Akku ja lataus: 5200 mAh, 18 W (USB Type-C 2.0)

Android 15

Uutuusmalliston edullisin moto e15 on varustettu niin ikään 90 Hz:n ja HD+-resoluution LCD-näytöllä, joka yltää 1000 nitin maksimikirkkauteen, sekä samalla MediaTekin Helio G81 Extreme -piirillä. Pääkameran tarkkuus on 32 megapikseliä ja etukameran 8 megapikseliä. e15:ssä muisti-tallennustilatarjonta on vain 2 & 64 Gt. Muiden mallien tavoin mukana on 3,5 mm:n kuulokeliitäntä ja stereokaiuttimet. Akun kapasiteetti on 5200 mAh. Lisähuomiona e15:n käyttöjärjestelmänä rullaa Android 15:n sijaan Android 14 ”Go Edition”.

moto e15:

Värivaihtoehdot: Fresh Lavender, Misty Blue, Denim Blue

Ulkomitat ja paino: 165,7 × 76 × 8,2 mm – 189 g

Materiaalit: Muovirunko, Corning Gorilla Glass 3

IP54-suojausluokitus

6,67” LCD-näyttö, HD+, 90 Hz, 1000 nitin maksimikirkkaus

MediaTek Helio G81 Extreme -järjestelmäpiiri

RAM-muisti (LPDDR4X) ja tallennustila: 2 & 64 Gt, microSD-korttipaikka

4G LTE, Dual-nano-SIM

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5), Bluetooth 5.4

GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo

Takakamera: 32 megapikselin pääkamera – f/2.2, PDAF Valosensori

8 megapikselin etukamera – f/2.05

Stereokaiuttimet, Dolby Atmos -tuki

3,5 mm:n kuulokeliitäntä

Akku ja lataus: 5200 mAh, 18 W (USB Type-C 2.0)

Android 14 Go Edition

Motorola on tiedottanut moto g15 powerin ja g15:n tulevan saataville tammikuun aikana suositushinnoin 229 ja 189 euroa, kun taas moto g05:n ja e15:n julkaisu venyy keväälle suositushinnoin 149 ja 119 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote