Uudet MacBook Pro 14 ja MacBook Pro 16 tulevat saataville laajalla kirjolla eri järjestelmäpiiri-, muisti- ja tallennustilakonfiguraatioit hintahaitarin lähtiessä 1999 eurosta ja päättyen jopa 8699 euroon.

Applen julkaisuputki jatkui tänään uusilla MacBook Pro -malleilla. M4-sukupolveen päivittyivät sekä 14- että 16-tuumaiset mallit ja tarkempi järjestelmäpiirivalikoima riippuu valitusta koosta. Apple Intelligence on jälleen isossa osassa markkinointia, mutta tulee saataville Euroopassa vasta ensi huhtikuussa, jolloin tutustumme asiaan lähemmin.

14-tuumaisiin MacBook Pro -malleihin voi valita joko M4-, M4 Pro- tai M4 Max -järjestelmäpiirin. M4-sirussa on käytössä 4 suorituskykyistä ja 6 energiatehokasta ydintä eli yhteensä 10 prosessoriydintä, M4 Pro -siruissa joko 8 tai 10 suorituskykyistä ja 4 energiatehokasta eli yhteensä 12 tai 14 prosessoriydintä ja lopulta M4 Maxissa joko 10 tai 12 tehokasta ja 4 energiatehokasta eli yhteensä 14 tai 16 prosessoriydintä. M4:n GPU on 10-ytiminen, M4 Pron 16- tai 20-ytiminen ja M4 Maxin 32- tai 40-ytiminen. Neural Engine NPU on kaikissa 16-ytiminen. 16-tuumaisiin MacBook Pro -malleihin voi valita vain M4 Pro- tai Max-järjestelmäpiirin vastaavin ydinkonfiguraatioin, kuin 14-tuumaisiinkin.

M4-malliin saa valittua 16 – 32 Gt muistia, Pro-malleihin 24 – 48 Gt ja Max-malleihin 48, 64 tai 128 Gt. Tietyt muistikonfiguraatiot vaativat tietyn muun konfiguraation prosessorilta, eli niitä ei voi valita täysin vapaasti. Applen tapauksessa muistikaista riippuu järjestelmäpiirin muusta konfiguraatiosta ja vaihtelee M4:n 120 gigatavusta sekunnissa 16-ytimisen Maxin 546 gigatavuun sekunnissa. Tallennustilaa on mallista riippuen vakiona 512 Gt – 1 Tt ja se on konfiguroitavissa niin ikään mallista riippuen maksimissaan 2, 4 tai 8 teratavuun.

MacBook Pro 14:n näyttö on tarkemmin 14,2 -tuumainen Liquid Retina XDR -näyttö 3024×1964-resoluutiolla ja maksimissaan 120 hertsin vaihtelevalla ProMotion-virkistystaajuudella. Ne tukevat maksimissaan 1000 nitin kirkkautta SDR- ja 1600 nitin kirkkautta HDR-tilassa. Näyttöjen väriavaruus vastaa DCI-P3:a ja ne tukevat Applen True Tone -teknologiaa. Näyttöön voi valita lisähintaan nanopinnoitteen. MacBook Pro 16:n näyttö on muutoin identtinen, mutta sen koko on tarkemmin 16,2-tuumaa ja resoluutio 3456×2234. Näyttöjen yläpuolelta löytyy 12 megapikselin Center Stage -kamera.

14-tuumaisen mallin akku on kapasiteetiltaan 72,4 wattituntia ja se tukee maksimissaan 96 watin pikalatausta USB-C-virtalähteellä, mutta jos siihen nopeuteen haluavan laturin haluaa mukana pitää ostaa vähintään 14-ytimisellä M4 Prolla varustettu malli. Mukana tuleva USB-C-latausjohto on varustettu kannettavan päässä MagSafe 3 -liittimellä, mutta latuas onnistuu myös USB-C-liittimien kautta. 16-tuumaisen mallin akun kapasiteetti on 100 wattituntia ja maksimilatausnopeus on nostettu 140 wattiin, mutta muutoin ominaisuudet ovat samoja.

Liitinpuolella kaikista löytyy SDXC-korttipaikka, HDMI-liitäntä sekä 3,5:n audioliitäntä ja MagSafe 3 -latausportti. M4-malleissa on lisäksi kolme USB4-C-liitäntää Thunderbolt 4-, DisplayPort- ja lataustuella, kun M4 Pro- ja M4 Max -malleissa samat kolme porttia tukevat myös Thunderbolt 5 -teknologiaa. Thunderbolt 4:n DisplayPort on 1.4-versiota ja TB5:n 2.1-versiota. HDMI tukee järjestelmäpiiristä riippumatta maksimissaan yhtä 8K-resoluution ja 60 hertsin tai 1080p-resoluution ja 240 hertsin näyttöä. Langattomista yhteyksistä vastuussa ovat tutut Wi-Fi 6E ja Bluetooth 5.3.

Apple MacBook Pro 14 ja MacBook Pro 16 saapuvat ennakkotilattavaksi välittömästi ja ne tulevat saatavilla 8. marraskuuta sekä tähtimustassa että hopeisessa kuosissa. Esikonfiguroitujen mallien hinnat lähtevät 14-tuumaisen M4-mallin 1999 eurosta ja päättyvät 16-tuumaisen M4 Max -huippumallin 4849 euroon. Kaikilla optioilla ilman erillismaksullisia sovelluksia MacBook Pro 16:n hinnan saa hilattua aina 8699 euroon asti.

