Miditornikokoisesta Pure Base 501:stä tulee tarjolle sekä hiljaisuuteen että ilmankiertoon keskittyvät mallit ja Pure Power 12 -sarja tarjoaa kiinteillä kaapeleilla varustettuja virtalähteitä 550 ja 1000 watin väliltä.

Saksalainen be quiet! on julkaissut uudet Pure Base 501 -kotelot ja Pure Power 12 -virtalähteet, joista on valittavissa eri malleja usean käyttäjän tarpeisiin. Miditorniluokkaa edustava, pelkistetyn kompakti Pure Base 501 jatkaa viiden vuoden takaisen Pure Base 500 -kotelon jalanjäljissä, kun taas Pure Power 12 -sarjaa voi valmistajan mukaan pitää kiinteillä kaapeleilla varustettuna versiona sen aiemmasta Pure Power 12 M -sarjasta.

Pure Base 501 tulee kolmena eri varianttina, jotka ovat hiljaisuuteen panostava perusmalli kiinteällä etupaneelilla sekä Airwlof- ja Airflow Window -mallit verkkorakenteisella mesh-etupaneelilla. Airflow Window on varustettu lasisella sivukyljellä, jonka läpi onnistuu PC:n sisuskalujen ihastelu. Perusmalli tulee saataville mustana ja Airflow- sekä Airflow Window -mallit mustana ja valkoisena. Pure Base 501 -mallisto tukee emolevyjä Mini-ITX:stä tavalliseen ATX:ään ja kaikki mallit on varustettu kahdella 140 millimetrin Pure Wings -tuulettimella. Yhteensä tuulettimia mahtuu koteloihin kuusi (120 mm) tai viisi (140 mm) kappaletta ja etupaneeliin mahtuu 360 mm:n nestejäähdytin. ARGB-valaistusta koteloista ei löydy.

Pure Base 501:n tekniset tiedot:

Värivaihtoehdot: Musta (perusmalli), musta & valkoinen (Airflow & Airflow Window)

Ulkomitat: 450 × 231 × 463 mm (P × L × K)

Materiaalit: Teräs, ABS-muovi, karkaistu lasi (Airflow Window)

Emolevytuki: Mini-ITX, mATX, ATX

Tuuletintuki: Katossa: 2 × 120 mm / 2 × 140 mm Edessä: 3 × 120 mm / 2 × 140 mm Takana: 1 × 120 mm / 1 × 140 mm

Jäähdytintuki: Katossa: 240 mm Edessä: 280 / 360 mm Takana: 120 / 140 mm

Prosessorijäähdyttimen maksimikorkeus: 178 mm

Näytönohjaimen maksimipituus: 368 mm

Virtalähteen maksimipituus: 200 mm

Asemapaikat: 5 × 2,5” SSD / 2 × 3,5” HDD

I/O-paneeli: 1 × USB 3.2 Gen 2 Type-C 2 × USB 3.2 Type-A 3,5 mm:n kuuloke-mikrofoni-komboliitäntä



Kiinteillä kaapeleilla varustettu Pure Power 12 -sarja tarjoaa virtalähteitä 550:n, 650:n, 750:n, 850:n ja 1000:n watin teholla. Jokaisella mallilla on 80 Plus Gold -sertifiointi ja tuki uusille ATX 3.1- ja PCIe 5.1 -standardeille. Pure Power 12 -malleissa on yksi 12V-2×6-liitäntä 600 W:n virransyöttöä varten näytönohjaimelle sekä kolme perinteisempää 6+2-pinnistä PCIe-virtaliitäntää. Kaikille malleille tarjotaan 10 vuoden takuu.

Sekä Pure Base 501- että Pure Power 12 -mallistojen saatavuus alkaa 12. marraskuuta. Pure Base 501 -koteloiden suositushinnat sijoittuvat 89,90 ja 109,90 euron välille, kun taas Pure Power 12 -virtalähteiden hintahaarukka on 79,90–134,90 euroa.

Lähde: Sähköpostitiedote, Tuotesivut (1, 2)