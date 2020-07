Arm Chinan erotettu johtaja kieltäytyy astumasta syrjään ja estää Armin edustajien pääsyn yhtiön tiloihin

Sekä Arm että Arm China ovat olleet yhteydessä Kiinan hallitukseen selvittääkseen tilannetta.

Japanilaisomistuksessa olevan, brittiläisen Armin sisällä kuohuu. Yhtiön Kiinan yksikön johtajan kerrotaan ottaneen käytännössä yksikön panttivangikseen.

Arm ilmoitti kesäkuussa erottavansa Kiinan yksikön johtajan Allen Wun hänen perustettuaan erillisen sijoitusyhtiön, mikä kilpailee Armin kanssa paikallisilla markkinoilla. Wu kieltäytyi erottamisestaan huolimatta siirtymästä sivuun ja on hankkinut sittemmin itsenäisesti ulkopuolisia turvajoukkoja estämään Armin edustajien pääsyn yksikön alueelle. Kiinalaisten tapojen mukaan Wun olisi luovuttava yhtiön rekisteröintipapereista ja yhtiön virallisesta leimasta, jotta hänet voitaisiin siirtää syrjään.

Armin mukaan Wu levittää Arm Chinan sisällä valheita ja yrittää luoda yksikköön pelon ilmapiiriä, minkä lisäksi hänen kerrotaan pyrkineen estämään kiinalaisten siruvalmistajien ja Armin välistä kommunikaatiota. Arm Chinan mukaan väitteet ovat perättömiä ja Wun kerrotaan olevan avoin keskusteluille.

Arm Chinan kerrotaan vedonneen Kiinan hallitukseen saadakseen suojalua emoyhtiöltään, väittäen Armin uhkailleen kiinalaistoimijoita, mikäli he jatkaisivat yhteistyötä Arm Chinan kanssa. Myös Arm on ollut yhteydessä Kiinan hallitukseen, jotta se puuttuisi Wun toimiin ja auttaisi selvittämään tilanteen. Armin mukaan mitä pidempään tilanteen annetaan jatkua, sitä enemmän siitä on haittaa Kiinalaisille puolijohdevalmistajille ja -kehittäjille.

SoftBankin omistava Arm pitää hallussaan enää 49 % Arm Chinan osakkeista myytyään 51 % osakekannasta China Investment Corporationille, Silk Road Fundille ja singaporelaiselle Temasek Holdingsille. SoftBankin tiedetään lisäksi etsivän ostajaa koko Arm-yhtiölle ja huhujen mukaan muun muassa NVIDIA on jo esittänyt kiinnostuksensa yrityskauppoihin.

Lähde: Bloomberg Kuva: SCMP