Asukselta pelinäyttö integroidulla kameraliitoksella, johon on mahdollista kiinnittää myös toinen näyttö

Kameraliitoksen tarjoavan ROG Strix XG276Q:n lisäksi valmistaja julkaisi myös kahden tietokoneen käytön mahdollistavalla KVM-kytkimellä varustetun ROG Strix XG309CM -ultrawide-näytön.

Asus on julkaissut kaksi uutta näyttöä – 16:9-kuvasuhteella varustetun ROG Strix XG276Q:n, joka tarjoaa kameraliitoksen esimerkiksi DSLR-kameran kiinnittämistä varten sekä 21:9-kuvasuhteen ROG Strix XG309CM:n integroidulla KVM-kytkimellä, jolla muun muassa näppäimistön ja hiiren voi jakaa helposti kahdelle eri tietokoneelle.

Perinteisemmällä 16:9-kuvasuhteella varustettu ROG Strix XG276Q on kooltaan 27-tuumainen ja tarjoaa 1080p-resoluution 165 hertsin virkistystaajuudella. Näyttöpaneeli luottaa IPS-teknologiaan ja tarjoaa VESA DisplayHDR 400 -sertifikaatin. Asus lupaa näytön GtG-vasteajaksi (Gray-to-gray) yhden millisekunnin, minkä lisäksi näyttö tukee myös Adaptive-Sync-teknologiaa.

Näytön kiinnostavin uutuusominaisuus on kuitenkin integroitu kameraliitäntä, johon on mahdollista kiinnittää muun muassa järjestelmäkamera. Liitännän myötä erillisen kameran käyttäminen webkameran korvikkeena on helpompaa, mutta pelkkiin kameroihin tuki ei jää, vaan Asuksen mukaan liitäntään on mahdollista kytkeä myös erillinen noin 24-tuumainen näyttö kuten valmistajan omat ROG Strix XG17AHP tai XG16AHP, kuten uutisen otsikkokuvassa on nähtävillä.

Ultrawide-kuvasuhteen tarjoava ROG Strix XG309CM puolestaan on pykälän perinteisempi näyttö, jonka 29,5-tuumainen IPS-paneeli tarjoaa 2560 x 1080 -resoluution, 200 hertsin virkistystaajuuden Adaptive-Sync-tuella ja 1 millisekunnin GtG-vasteajat. Näyttö tukee myös Asuksen ELMB Sync -teknologiaa, joka mahdollistaa liiketerävyyden parantamisen ELMB-teknologialla yhdessä Adaptive-syncin kera.

Omana lisänään XG309CM tarjoaa kuitenkin aluksi mainitun KVM-kytkimen, jonka avulla näyttöön kytketyt USB-laitteet voivat olla käytössä kahdella eri tietokoneella ilman kaapeleiden siirtämisen tarvetta. Näytön USB-C-liitäntä tukee DisplayPort Alt Modea, eli kaapelin kautta on mahdollista siirtää datan lisäksi myös kuvaa esimerkiksi kannettavalta tietokoneelta, jolloin näyttöä voi pitää eräänlaisena telakkana kannettavalle samoilla näppäimistöllä ja hiirellä, jotka muuten ovat käytössä kotitietokoneessa.

Asus ei ole vielä paljastanut uutuusnäyttöjen hintoja tai tarkempia myyntiintuloaikatauluja.

Lähteet: Asus ROG Strix XG276Q, Asus ROG Strix XG309CM