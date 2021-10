G.Skillin muistikammat käyttävät Samsungin piirejä ja ne tulevat saataville marraskuuhun mennessä DDR5-5600, -6000- ja 6400-nopeuksissa.

Intelin tulevan kuunvaihteen molemmin puolin julkaistavat uudet 12. sukupolven Core -prosessorit tulevat tukemaan sekä DDR4- että DDR5-muisteja. Ensimmäiset innokkaat valmistajat ovat jo ehtineet julkistaa muistejaan aiemminkin, mutta nyt julkaisuista voidaan puhua jo konkreettisemmin.

G.Skill on nimennyt uudet DDR5-muistinsa Trident Z5- ja Z5 RGB -sarjoiksi. Muisteissa hyödynnettään Samsungin muistipiirejä ja ne on suunniteltu erityisesti Intelin Alder Lake -alustalle. Ylikellotusmuisteistaan tunnettu yhtiö ei ole myöskään jäänyt makaamaan JEDECin standarditaajuuksille, vaan tarjolla on heti astetta nopeampaa kyytiä.

Trident Z5- ja Z5 RGB -muistit tulevat saataville DDR5-5600, DDR5-6000 ja DDR5-6400-nopeuksissa ja vain kahden 16 gigatavun kamman kitteinä. Muistien viralliset ajoitukset ovat 36-36-36-76 tai 40-40-40-76 riippumatta niiden nopeudesta.

DDR5-muistit tuovat pöytään paljon uutta ja jotkin tutuiksi tulleet termit saattavat muuttua, tai käydä nykyistä epätarkemmiksi ilmaisuiksi. Merkittävin muutoksista on muistikanavien määrä, sillä DDR5-kammoissa kuhunkin kampaan kulkee kaksi muistikanavaa entisen yhden sijasta. On kuitenkin mahdollista ja kenties jopa todennäköistä, että kahdella DDR5-muistikanavalla tullaan tarkoittamaan jatkossa muistikampojen ”kanavia” todellisten muistikanavien sijasta.

G.Skill ei paljastanut vielä tulevien muistikittiensä suositushintoja, mutta kertoo että ne tulevat saataville marraskuuhun mennessä. Kuten penaalin terävimmän pään kynät saattoivat arvata, Z5- ja Z5 RGB -sarjat erottaa toisistaan RGB-valaistus.

Lähde: G.Skill