Asus julkisti uuden ROG Phone 5 -pelipuhelimen

Asus kertoo keskittyneensä parantamaan suorituskykyä, näyttöä, ääniominaisuuksia, pelikontrolleja sekä akkua.

Asus on julkistanut hetki sitten uuden ROG Phone 5 -pelipuhelimen. Mallinumero 4 jätettiin välistä, koska se tuottaa monissa aasialaisissa kulttuureissa huonoa onnea. Yritys on aikaistanut julkaisusykliään selvästi, sillä edeltäjämalli ROG Phone 3 julkaistiin viime heinäkuussa. ROG Phone 5 tulee saataville kolmena eri versiona – perusmallina, Pro-mallina sekä Ultimate-mallina. Kaksi jälkimmäistä eroavat perusmallista muistivaihtoehtojen, värityksen ja takakuoren toteutuksen osalta. Pro-mallissa on värillinen animoitava ROG Vision -PMOLED-matriisinäyttö, Ultimatessa se on puolestaan monokromiversio laitteen erikoisväritykseen sopien. Perusmallin takakuoressa on puolestaan RGB-valaistu ROG-logo.

Samsungin valmistaman AMOLED-näytön virkistystaajuus on edelleen 144 hertsiä, mutta kokoa on jälleen kasvatettu 0,2 tuumalla, kuvasuhdetta on venytetty, kirkkautta parannettu merkittävästi, kosketuksentunnistuksen päivitystaajuutta on kasvatettu 300 hertsiin ja viive kutistettu 24,3 millisekuntiin. Vaikka näyttöä on suurennettu, ovat puhelimen ulkomitat jopa pienentyneet hieman. Audiopuolesta vastaa Diracin hienosäätämät ja Cirrus Logicin vahvistimella varustetut symmetrisesti sijoitetut stereokaiuttimet sekä ESS Sabre -kuulokevahvistimeen yhdistetty 3,5 mm audioliitäntä. Kameratoteutus on pysynyt samana edeltäjämallista – edessä on 24 megapikselin etukamera, takana 64 megapikselin pääkamera, 13 megapikselin ultralaajakulma sekä 5 megapikselin makrokamera.

Järjestelmäpiirinä toimii puhelimen keskelle sijoitettu uusimman sukupolven Snapdragon 888 5G, joka on jäähdytetty höyrykammion ja grafiittikerrosten avulla. Jäähdytystä on mahdollista tehostaa vielä erillisen AeroActive Cooler 5 -jäähdytysmoduulin avulla. Armory Crate -sovelluksen performance manageriin on nyt lisätty entistäkin enemmän tiloja ja säätömahdollisuuksia suorituskyvyn parantamista varten. Muistivariantteja on useita ja RAM-muistia on tarjolla Ultimate-huippumallissa peräti 18 gigatavua. Edeltäjän tapaan akun kapasiteetti on 6000 mAh, mutta se koostuu nyt kahdesta osasta, joka mahdollistaa aiempaa korkeamman 65 watin lataustehon. Akku käyttää nyt myös MMT-tekniikkaa (Middle Middle Tab), jossa latausvirta syötetään akkuun sen keskeltä pienentäen impadanssia ja akun lämpenemistä. Akun luvataan latautuvan tyhjästä 70 %:iin (4200 mAh) puolessa tunnissa.

Pelikäyttöä ajatellen puhelimeen on tuttuun tapaan tarjolla useita lisätarvikkeita ja puhelimen toisen kyljen päätyihin on sijoitettu tutut Air Trigger -ultraäänipainikkeet, jotka toimivat Asuksen mukaan entistäkin tarkemmin ja monipuolisemmin. Pro- ja Ultimate-mallien takakuoreen on lisäksi piilotettu L2/R2-kosketuspainikkeet, joita voi hyödyntää pelikonsoliohjainten tapaan. Puhelimen kyljestä löytyy myös edelleen toinen USB Type-C -liitäntä. Käyttöjärjestelmänä on uusin Android 11 sekä ROG UI -käyttöliittymä.

Asus ROG Phone 5:n tekniset tiedot:

Ulkomitat: 172,8 x 77,2 x 10,3 mm

Paino: 238 grammaa

Rakenne: Alumiinirunko, Gorilla Glass Victus

6,78” Samsung AMOLED, 2448 x 1080 (20,4:9), 144 Hz, HDR10+, 300 Hz kosketuksentunnistus, 1200 nits, Pixelworks i6 -näyttöprosessori

Qualcomm Snapdragon 888 5G -järjestelmäpiiri

8, 12, 16 tai 18 Gt LPDDR5 RAM-muistia

128, 256 tai 512 Gt UFS 3.1 -tallennustilaa

5G-tuki, SA & NSA, Sub 6 GHz (n41/77/78/79, n66, n71, n1,n2 n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38,n40)

LTE Cat.20/13 (2000/150 Mbit/s), 7CA, 4×4 MIMO

802.11 a/b/g/n/ac/ax(6E) (2×2 MIMO), Wi-Fi Direct, NFC

Bluetooth 5.2, HFP + A2DP + AVRCP + HID + PAN + OPP, LDAC + aptX + aptX HD + aptX Adaptive

GNSS GPS(L1/L5), Glonass(L1), Galileo(E1/E5a), BeiDou(B1/B2a), QZSS(L1/L5), NavIC(L5)

Takakamera: 64 Megapikselin IMX686 (0,8 µm pikselikoko), f1.8, 2×1 OCL PDAF 13 megapikselin 125° ultralaajakuva, f2.4 5 megapikselin makrokamera, f2.0 Videotallennus: 8K 30 FPS, 4K 60 FPS & 120 FPS (slo-mo)

Etukamera: 24 megapikseliä, 0,9 um pikselikoko, f2.0, 27 mm polttoväli

6000 mAh akku, USB Type-C, 65W -pikalataus (USB PD 3.0, Quick Charge 5.0 & ASUS HYPERCHARGE)

Puhelimen kyljessä erillinen USB Type-C 3.1 Gen 2, DisplayPort 1.4

Symmetrisesti sijoitetut lineaaroiset 12×16 mm stereokaiuttimet, kaksi Cirrus Logic CS35L45 -monovahvistinta, GameFX & Dirac HD Sound -tuki

3,5 mm ääniliitäntä, ESS Sabre ES9280AC Pro Quad DAC -kuulokevahvistin

Android 11, ROG UI & Zen UI

ROG Phone 5:n ennakkomyynti alkaa Suomessa tänään ja saataville puhelin tulee 24. maaliskuuta. Värivaihtoehtoja ovat Phantom Black ja Storm White. Suositushinnat ovat 8 &128 Gt variantille 799 euroa, 12 & 256 Gt variantille 899 euroa ja 16 & 256 Gt variantille 999 euroa. Ultimate-malli (18 & 512 Gt) tulee Suomessa myyntiin huhtikuussa ja Pro-malli (16 & 512 Gt) toukokuussa. Niiden hinnoista ilmoitetaan myöhemmin, mutta ulkomailla suositushinnat ovat 1199 ja 1299 euroa.

Lähde: Asus