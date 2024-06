MSI:n tekoälyn tähdittämä valikoima sisälsi muun muassa seuraavan sukupolven käsikonsoliluokan tietokoneen, uusia AIO-coolereita sekä järeän tekoälytietokoneen koko etupaneelin kattavalla kosketusnäytöllä.

MSI oli vahvasti läsnä Computex 2024 -messuilla sekä kuluttajapuolen että yrityspuolen uutuuksillaan. Messuilla varmistui myös käsikonsoliluokan Claw-tietokoneiden jatko.

MSI Claw 8 AI+ on yhtiön seuraaja tammikuussa julkaistulle Claw A1M -tietokoneelle. Uusi käsikonsoliluokan tulokas on varustettu Intelin tulevalla Lunar Lake -prosessorilla ja se rakentuu 8-tuumaisen FullHD-näytön ympärille. Yhtiön mukaan Claw 8 AI+ on varustettu aiempaa suuremmalla akulla ja Thunderbolt 4 -teknologiaa tukevalla USB-C-liitännällä. Yhtiön mukaan se tulee olemaan lyhyesti sanottuna markkinoiden tehokkain 8-tuumainen käsikonsoliluokan tietokone. Lisäksi yhtiö esitteli messuilla Fallout-teemaisen version nykyisesta Claw A1M:stä (kuvassa).

Selvästi raskaampaan pelikäyttöön yhtiö esitteli puolestaan uuden MEG Vision X AI -pelitietokoneen. Vision X AI:n etupaneelista löytyy totutun lasipaneelin tai metalliverkon sijasta koko paneelin kattava FullHD-resoluution kosketusnäyttö. Oletuksena näytöllä näytetään tietokoneen tietoja, jonka lisäksi sen kautta voidaan käynnistää sovelluksia päänäytön puolelle tai vaikka vaihtaa suorituskykyprofiilia toiseen. Tietokoneen sisäänrakennettu tekoälyavustaja kykenee esimerkiksi luomaan tiivistelmiä paikallisesti talletetuista tiedostoista, oli tietokone yhdistettynä internettiin tai ei. Myös Microsoftin Copilot on tuettu ja se myös vastaa käyttäjälle sisäänrakennetun kaiuttimen välityksellä. Tietokoneen sisältä tulee ennakkotietojen mukaan löytyvän julkaisuhetkellä uusinta Intelin ja NVIDIAn rautaa, mutta tarkemmat tiedot niistä jäävät tuonnemmaksi. Varmaa on kuitenkin se, että käytössä on yhtiön Back Connect -liitännöillä varustettu emolevy.

Emolevypuolella MSI esitteli odotetusti Z790 Project Zero Plussaa CAMM2-muisteilla, joiden luvataan tarjoavan työpöydälle aiempaa suurempia nopeuksia sekä pienempiä viiveitä. Yhtiö esitteli myös Arrow Lake -sukupolvesta lähtien mukaan tulevia ominaisuuksia emolevyihin, kuten uuden sukupolven työkaluvapaa M.2 Shield Frozr -asennus, magneetilla helposti vaikka koneen kylkeen kiinnittyvän EZ Antenna -Wi-Fi-antenni, PCIe-näytönohjaimen lukituksen vapauttava EZ PCIe Release -kytkin ja EZ M.2 Clip II -kiinnitysmetodi M.2-asemille. Uuden sukupolven M.2 Xpander-Aero Slider Gen5 tukee puolestaan kahta täysmittaista PCIe Gen 5 SSD-asemaa ja niiden vaihtamista tietokoneen takapaneelin kautta kotelon kylkeä avaamatta.

Prosessoreiden jäähdytykseen MSI esitteli messuilla uusia CoreLiquid-AIO-coolereita. MPG-sarjaan liittyy uusi CoreLiquid P, jossa on käytössä paitsi 4,3” IPS -näyttö, myös messuilla muiltakin valmistajilta nähdyt yhteen runkoon asennetut tuulettimet. MAG-puolella uusia CoreLiquideja ovat I- ja A-sarjat, joista ensin mainittu on suunniteltu kaksipuoleisella Infinity Pyramid Mirror -suunnittelullaan sopimaan Pano-sarjan koteloihin, ja jälkimmäinen on puolestaan varustettu aiempaa suuremmalla, heksan muotoisella kylmälevyllä.

Yrityspuolella yhtöllä oli luonnollisesti esillä uusia Lunar Lake -kannettavia. Prestige-sarjaan julkaistaan 13-, 14- ja 16-tuumaiset mallit, kun Summit-puolelle on luvassa pelkkä 13-tuumainen malli. Summit 13 AI+ on varustettu 360°-saranalla ja se tukee MSI Pen 2 -stylusta (MPP 2.6). Kannettavien ulkopuolella MSI:n yritystarjontaan lukeutuvat Modern-sarjan AM273Q AI -AIO-tietokone, jossa on kiinnitetty huomiota ympäristöön käyttämällä rungossa kierrätettyä muovia ja paketoinnissa kierrätettyä pahvia. Se on varustettu MSI:n Power Meter -sovelluksella, joka lupaa yhdellä klikkauksella säätää tietokoneen virtaa säästävään tilaan, laskee hiilijalanjälkensä ja arvioi vielä sähkönkulutuksensa hinnankin. Uudet NUC-luokan Cubi-tietokoneet on puolestaan varustettu VESA-kiinniketuella ja ne tukevat tietokoneen liittämistä näyttöön pelkällä USB-C-kaapelilla, jolloin näyttöön virtojen kytkeminen käynnistää myös tietokoneen.

Pro MP 120 Hz -sarjan uudet PerfectEdging-näytöt Pro MP252 E2 ja Pro MP271A E2 panostavat ohuisiin reunoihin ja yhtiön mukaan huolimatta sen kolmesta käytännössä reunattomasta sivusta, myös leukaa on saatu kutistettua jopa yli kolmanneksella. Näytön jalka on varustettu puhelinpidikkeellä, johon sopii maksimissaan 189 mm pitkät ja 12,9 mm syvät puhelimet.

Lähde: MSI:n lehdistömateriaalit