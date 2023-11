Prosessorin 4+4-ytimen konfiguraatio voi kuulostaa vanhanaikaiselta, mutta MediaTek on päättänyt jättää energiatehokkaat pikkuytimet rannalle ja käyttää pelkkiä tehoytimiä.

Arm-prosessoreiden ydinkonfiguraatioissa edettiin pitkään varsin yksissä tuumin valmistajasta riippumatta. Nyt markkinat ovat alkaneet kuitenkin elää enemmän Qualcommin siirryttyä uuteen 1+5+2-konfiguraatioon ja MediaTekin seuratessa perässä järeämmällä 4+4-konfiguraatiolla.

MediaTek Dimensity 9300 on raskaan sarjan lippulaiva; vaikka 4+4-konfiguraatio sinänsä voi kuulostaa tutulta vanhemmista big.LITTLE-konfiguraatioista, on yhtiö päätynyt käyttämään piirissä pelkkiä tehoytimiä: neljä 3,25 GHz:n Cortex-X4:ää ja neljä 2 GHz:n Cortex-A720:tä. Niiden luvataan tuottavan 15 % parempaa yhden ja 40 % parempaa kaikkien ydinten suorituskykyä Dimensity 9200:n verrattuna. Muistiohjain on päivitetty tukemaan markkinoiden nopeimpia LPDDR5T-9600-muisteja. Järjestelmäpiiri valmistetaan TSMC:n 3. sukupolven 4 nanometrin luokan prosessilla.

Prosessoriytimet eivät ole ainut järeän kaluston edustaja, vaan tekoälytehtävistä on vastuussa uusi APU 790 -tekoälyprosessori, jonka luvataan kaksinkertaistavan teoreettisen suorituskyvyn edeltäjäänsä verrattuna, vaikka tehonkulutuksesta leikkaantuu samalla peräti 45 %. Käytännössä sen kerrotaan olevan jopa 8-kertaa nopeampi kuin edeltäjänsä kuvan luonnissa Stable Diffusionilla. APU 790 tukee nyt myös entistä matalampaa INT4-tarkkuutta ja NeuroPilot Fusion -muistinpakkausta mahdollistamaan skaalautumisen jopa 33 miljardin parametrin LLM-malleihin (Larde Language Model).

Dimensity 9300:n grafiikasta on vastuussa Armin tuoreinta sukupolvea eli Immortalis-G720 MC12-konfiguraatiossa. Sen luvataan olevan lähes 46 % edeltäjäänsä nopeampi samalla tehonkulutuksella, mutta se osaa ilmeisesti toimia myös yhtä nopeassa tilassa edeltäjänsä kanssa, jolloin tehoa kuluu 40 % vähemmän. Kiihdytettyä säteenseurantaa tukevan GPU:n luvataan kykenevän tuomaan peleihin konsolitason Global Illumination -valaistuksen 60 FPS:n ruudunpäivitysnopeudella. Sen kerrotaan mahdollistavan myös helposti pelaamisen ja striimaamisen samanaikaisesti yhdellä laitteella.

Näyttöä ohjataan puolestaan tekoälyn voimin ja sen kerrotaan osaavan yhdessä MiraVision Picture Quality -teknologian kera tunnistaa ruudulta tärkeät objektit ja korostaa niitä luonnollisen eläväisen lopputuloksen saamiseksi televisioiden kuvaprosessorien tapaan. Näyttöohjain tukee maksimissaan 4K-resoluutiota 120 hertsin tai 1440p-resoluutiota 180 hertsin virkistystaajuudella.

Kuvaajien iloksi Dimensity 9300 on varustettu matalavirtaisella tekoälyllä terästetyllä Imagiq 990 -ISP-kuvaprosessorilla. Se tukee HDR-kuvausta 4K-resoluutiolla maksimissaan 60 FPS:n nopeudella tai uutta 4K 30 FPS Cinematic -tilaa realistisilla bokeh-syvyysefekteillä. Mukana on myös 4K AI Noise Reduction -ominaisuus sekä AI-prosessointi RAW-formaatin videoille ja kuville. Myös Android 14:n uusi UltraHDR-formaatti on tuettuna. Tarkemmin määrittelemättä jää MediaTekin mielestä maat mullistava ”ambient light adaptive HDR recovery” -teknologia.

Langattomien yhteyksien saralla tuettuna on tuorein Wi-Fi 7 MediaTekin omalla Xtra Range 2.0 -teknologialla terästettynä. Yhtiön mukaan se pidentää Wi-Fin kantomatkaa sisätiloissa jopa 4,5 metriä 5 GHz:n taajuudella. Bluetooth on viimeisintä 5.4-versiota. 5G-modeemi on sekin terästetty tekoälyominaisuuksin ja sen luvataan tukevan 4CC-CA Sub-6GHz -yhteyksiä ja 5G Release 16 -tason ominaisuuksia. Järjestelmäpiiri mahdollistaa myös tuen kahdelle samanaikaisesti aktiiviselle SIM-kortille.

Käyttäjien tietoturvaa on parannettu uudella, itsenäisellä tietoturvaprosessorilla ja HWRoT:lla (HardWare Root of Trust), joka on käynnissä heti laitteen käynnistyksestä (Boot) lähtien. Tuettuina ovat myös lähinnä kehittäjien työtä helpottava tuki Arm Memory Tagging Extension (MTE) -teknologialle, mikä helpottaa muistibugien metsästystä ja sen kautta tietoturvaa.

MediaTek Dimensity 9300 saapuu yhtiön mukaan markkinoille älypuhelimissa vielä kuluvan vuoden puolella, mutta niiden valmistajista ei vielä hiiskuttu.

