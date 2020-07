Vuotaneen dian mukaan AVX-512, Intel TSX-NI ja tuki FP16-tarkkuudelle ovat käytössä vain tehoytimillä, eikä niitä voida käyttää Hybrid Technology -tuen ollessa käytössä.

Intelin tulevista Alder Lake -prosessoreista on tihkunut tietoja nettiin jo pidemmän aikaa. LGA 1700 -kantaan sopivat tulevat prosessorit ovat tuomassa Intel Hybrid Technology -teknologian eli ns. ”big.LITTLE”-mallin myös työpöytäpuolelle.

Twitter-vuottaja HXL on julkaissut nyt kiinalaisfoorumin kautta ilmoille päässeen kuvan Intelin diasta. Oletettavasti kyse on Intelin sivuilla tällä hetkellä salasanojen takana olevasta Alder Lake -materiaalista, sillä mukana on myös kuva sisällysluettelosta.

Dian mukaan Alder Lake -prosessoreiden tuki käskykantalaajennoksille on riippuvainen tilasta, missä prosessori toimii. Kun sekä Golden Cove -tehoytimet että energiatehokkaat Gracemont-ytimet ja siten Intel Hybrid Technology ovat käytössä, prosessoreiden tuki rajautuu pienimmän yhteisen nimittäjän mukaan. Tämän vuoksi AVX-512, TSX-NI ja tuki FP16-tarkkuudelle ovat käytössä vain, kun käytetään yksinomaan Golden Cove -tehoytimiä.

Diassa on myös maininta, minkä mukaan Hybrid Computing ei olisi välttämättä käytettävissä kaikissa Alder Lake -prosessoreissa. Tämä tukee vanhaa diavuotoa, minkä mukaan Alder Lakesta olisi tulossa työpöydälle ainakin kolmea varianttia. Kahdessa varianteista olisi kahdeksan kumpiakin ytimiä sekä GT1-tason Xe-grafiikkaohjain, kun kolmannessa olisi kuusi tehoydintä ja GT1-tason Xe-grafiikkaohjain, mutta ei lainkaan Gracemont-ytimiä.

Lähde: HXL @ Twitter