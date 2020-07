JEDEC julkaisi DDR5-muististandardin

DDR5-muistit tulevat kasvattamaan nopeutta muun muassa GDDR6-muisteista tutuin keinoin ja SK Hynix uskoo saavuttavansa lopulta jopa DDR5-8400-nopeudet.

Muististandardeja hallinnoiva JEDEC on julkaissut virallisesti DDR5-muististandardin. DDR5-muistien odotetaan saapuvan markkinoille ensi vuoden aikana.

DDR5-muistin kuluttajalle näkyvin muutos on luonnollisesti nopeuksien kasvaminen. Ensimmäisten muistien odotetaan toimivan DDR5-4800-nopeudella eli 50 % nopeammin, kuin virallisen DDR4-standardin maksimi DDR4-3200. Nykyinen DDR5-spesifikaatio tukee maksimissaan DDR5-6400-nopeutta. Mikäli maksiminopeutta ei tulla nostamaan standardin päivityksellä, tulevat valmistajat oletettavasti julkaisemaan tuttuun tapaan selvästi virallista standardia nopeampia muisteja kuten ennenkin. Esimerkiksi SK Hynix on asettanut omaksi tavoitteekseen DDR5-8400-nopeuden.

Osa DDR5:n merkittävistä muutoksista on tuttuja jo aiemmista muististandardeista, kuten GDDR6:sta. Yhden 64-bittisen kanavan sijasta kullekin muistikammalle kulkee kaksi toisistaan riippumatonta 32-bittistä kanavaa (40-bit ECC-virheenkorjauksen kera). Samalla muistipankkien määrä on kaksinkertaistettu 32:een ja muistihakujen pituus on kaksinkertaistettu kuuteentoista tavuun. Myös muistisirujen tiheys tulee kasvamaan entisestään. Muita muutoksia ovat muun muassa aiempaa pienemmät käyttöjännitteet sekä jännitehallinnan siirtäminen emolevyltä muistikammoille. Syvemmästä teknisestä analyysistä kiinnostuneille suosittelemme esimerkiksi AnandTechin artikkelia.

DDR5-muistien odotetaan saapuvan markkinoille ensi vuoden aikana AMD:n Zen 4- ja Intelin Sapphire Rapids -arkkitehtuureiden myötä.

Lähde: Jedec