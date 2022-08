Suosittu ohjainpiirien valmistaja Phison on luvannut firmware-päivityksen PCIe 4.0:aa tukevalle E18:lle, mutta sen jakelu jää aseman valmistajan harteille. PCIe 5.0:aa tukevaa E26-piirin kaverina tulee oletuksena DirectStorage-optimoitu firmware.

Microsoft julkaisi Xbox Series -konsoleiden mukana uuden Velocity-arkkitehtuurin, joka optimoi tiedostojen siirtoa eliminoimalla prosessorin yhtälöstä ja karsimalla käyttöjärjestelmän I/O-rajapintojen vanhakantaisia pullonkauloja. Samaan teknologiaan perustuu myös hieman myöhemmin Windowsille esitelty DirectStorage, joka on saatu tämän vuoden puolella vihdoin myös kehittäjien käsiin osana Microsoftin Agility SDK:ta.

DirectStoragella on rutkasti odotuksia täytettäväkseen, mutta käytännössä siitä on nähty tähän mennessä vain erinäisiä demoja ja ensimmäiseksi teknologiaa tukevaksi peliksi lupautuneen Forspokenin julkaisuakin on ehditty jo lykkäämään ensi vuoden puolelle. Koska asiat eivät saa olla liian helppoja, paljastui nyt tarve päivityksille myös SSD-asemien puolella, joskin näillä näkymin rajapinnan täyteen hyödyntämiseen riittää SSD-aseman firmware-päivitys. Painotettakoon kuitenkin samalla, että kyse ei ole vaatimuksesta DirectStoragen toimimiseksi, mutta hyödyt ilman optimoimatonta firmwarea voivat jäädä laihemmiksi.

Tom’s Hardware on päässyt testaamaan ennakkoon Phisonin uutta ”I/O+”-firmwarea, joka on optimoitu nimenomaan DirectStoragea silmällä pitäen. Yhtiö tulee sivuston mukaan tarjoamaan firmwarepäivityksen ainakin PCIe 4.0 -standardia tukevalle E18-ohjainpiirilleen, mutta luonnollisesti sen jakelu tulee olemaan asemien valmistajien tehtävä. Kovinta kiirettä asian suhteen vaikuttaa pitävän Sabrent, joka on ehtinyt jo esittelemään Rocket 4 Plus G -SSD-aseman, josta löytyy perusversioon nähden ”O2”:ksi brändätty I/O+-firmware sekä 1600 Mt/s nopeudelle viritetyt Micronin muistit.

Erityisesti Phisonin kerrotaan panostaneen Micronin 176-kerroksisten 3D NAND -muistien toimivuuteen uudella firmwarella. Tulevat PCIe 5.0 -standardia tukevat Phison E26 -ohjainpiiriä käyttävät SSD-asemat tulevat käyttämään oletuksena vastaavaa firmwareversiota.

Uuden firmwaren tarve selittyy helposti DirectStoragen luonteella. Tyypillisesti asemat optimoidaan 4 kilotavun hakujen optimointiin lyhyillä jonosyvyyksillä, kun DirectStoragen kanssa tullaan käyttämään suurempia 32 kilotavun tai yli hakuja ja jopa 512 tai yli komennon jonosyvyyksiä. DirectStoragen erityyppinen toiminta asettaa omia uusia vaatimuksiaan myös SSD-asemien solujen hallinnalle, sillä sen kautta samoja muistilohkoja saatetaan lukea huomattavasti normaalikäyttöä useammin ja toistuvasti, mikä voi hidastaa asemaa pidemmän päälle.

Tom’s Hardware ajoi laajan testikirjon ja testiin otettiin mukaan sekä samalla ohjainpiirillä ja Flash-muisteilla varustettuja asemia vanhemmalla firmwarella, samalla ohjainpiirillä muta eri muisteilla ja eri ohjainpiireillä ja muisteilla varustettuja SSD-asemia. Testissä Kingstonin KC3000 ja Sabrentin Rocket 4 Plus perustuvat samaan E18-piiriin ja Micronin muisteihin, kuin Phisoninkin asema.

DirectStorage-suorituskykyä simuloimaan käytettiin iometer-testisovelluksen Texture Streaming testiä, jossa QD128- ja T8-asetuksin Phisonin asema oli koko joukon kärjessä 6728 Mbps:n tuloksellaan, kun KC3000:n tulos oli 6197 Mbps ja Rocket 4 Plussan 5707 Mbps. QD64- ja T4 -aseutuksilla järjestys pysyi samana Phisonin aseman lyödessä tauluun 7050 Mbps, kun KC3000 sai 6345 Mbps:n ja Rocket 4 Plus 5692 Mbps:n tuloksen. Sama meno jatkui myös QD32- ja T2 -asetuksilla, jossa nopeudet olivat samassa järjestyksessä 6087, 5772 ja 5141 Mbps. Tarkastellessa asemien nopeuksia samoissa testeissä huomion herättää myös Phisonin aseman suorituskyvyn tasaisuus kilpailijoihin verrattuna.

3DMarkin SSD Performance -testissä ja PCMark 10 Storage -testissä tilanne kuitenkin oli jotain ihan muuta. 3DMark-pisteissä kärjessä oli SK Hynixin Platinum P41 4643 pisteellä Kingstonin KC3000:n seuratessa kakkospaikalla 4300 pisteellä jättäen Phisonin aseman kolmanneksi 4191 pisteen tuloksella. Asemilla oli sama järjestys myös kaistaa ja viiveitä mittaavissa testiosioissa. PCMarkin puolella tilanne oli vielä heikompi, kun Phisonin asema jäi koko joukon loppupäähän KC3000:n ja Rocket 4 Plussan väliin osuvilla tuloksillaan. 3DMark- tai PCMark-testejä ei ole optimoitu DirectStoragea silmällä pitäen. Lähdelinkin takaa löytyy vielä niin ikään DirectStorage-optimoimattomat DiskBench- ja ATTO / CrystalDiskMark -testit sekä esimerkiksi tehonkulutustestejä.

Lähteet: Tom’s Hardware (1), (2)