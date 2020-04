Uudet Aorus-pelikannettavat on varustettu Intelin 10. sukupolven Core H -sarjan prosessoreilla ja NVIDIAn GeForce GTX 16- ja RTX 20 -sarjojen näytönohjaimilla.

Intel ja NVIDIA julkaisivat kuun alussa uudet 10. sukupolven Core H -sarjan mobiiliprosessorit ja päivittyneet GeForce-mobiilinäytönohjaimet. Uutisoimme aiemmin Asuksen ja MSI:n pelikannettavista ja nyt on saatu varmistus myös Gigabyten uusien Aorus-pelikannettavien saapumisesta Suomeen.

Gigabyten Aorus -sarjaan on julkaistu viisi uutta mallia: 5, 7, 15G, 17G ja 17X. Kaksi ensin mallittua on suunniteltu edullisempiin ja kolme viimeisintä huippuluokan pelikannettaviin. Aorus 5 ja 7 voidaan konfiguroida Intelin Core i7 -sarjan prosessoreilla ja niissä on GeForce GTX 16- tai RTX 20 -sarjan näytönohjain, paikat kahdelle SSD-asemalle sekä yhdelle kiintolevylle, 144 hertsin näyttö ja peräti kolme ulostuloa ulkoisille näytöille.

Huippumallit Aorus 15G, 17G ja 17X laajentavat prosessorivalikoiman kattamaan myös Core i9 -sarjan ja näytönohjaimiksi on valittavissa eri GeForce RTX 20 -sarjan vaihtoehtoja. Kannettavien jäähdytyksestä vastuussa oleva Windforce Infinity siirtää lämmön jäähdyttimiin yhteensä viidellä lämpöputkella, joista kolme on pyhitetty vain prosessorin ja näytönohjaimen käyttöön. Lippulaivamalli 17X on varustettu lisäksi suurikokoisella höyrykammiolla jäähdytyksen tehostamiseksi. Kuumaa ilmaa pusketaan ulos kokoonpanosta kahdella suurikokoisella tuulettimella. Kannettavassa hyödynnetään Microsoftin Azure AI -teknologiaa prosessorin ja näytönohjaimen virtabudjetin optimoimiseksi kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivaksi.

Uusien Aorus-huippumallien näytöt on varustettu Sharpin valmistamilla 240 hertsin FullHD IGZO -paneeleilla, jotka kalibroidaan X-Rite Pantone -sertifikaatin mukaisesti valmiiksi tehtaalla. Näppäimistöissä taas hyödynnetään yhteistyössä Omronin kanssa suunniteltuja mekaanisia kytkimiä, joiden liikerata on 2,5 ja kytkentäsyvyys 1,6 millimetriä. RGB-valaistuille näppäimille luvataan 15 miljoonan painalluksen kestävyys.

Kannettavien verkkoyhteydet on toteutettu Killer Ethernet E2600 -verkko-ohjaimella ja langattomalla Intelin teknologiaa hyödyntävällä Killer Wi-Fi 6 AX1650:llä. Kannettavien liitinvalikoima vaihtelee mallin mukaan, mutta jokaisesta löytyy muun muassa tuki Thunderbolt 3:lle. Huippumalli Aorus 17X:n parhaiten konfiguroidussa RTX 2080 Super -versiossa on käytössä kaksi virtalähdettä ja -liitintä.

Gigabyte ei ole julkaissut vielä kannettavien hinnoittelua Suomessa.

Lähde: Gigabyte