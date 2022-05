Google esitteli uutta Pixel-tablettia ja julkaisi ensimmäiset viralliset kuvat Pixel 7 -puhelimista

Pixel Tablet -taulutietokoneen suorituskyvystä huolehtii Googlen oma Tensor-järjestelmäpiiri, mutta sen lisäksi laitteesta tiedetään vielä toistaiseksi vain ulkonäkö.

Google on esitellyt tulevaa Pixel Tablet -Android-taulutietokonettaan ja julkaissut ensimmäiset kiusoittelukuvat ensi syksynä myyntiin saapuvista Pixel 7 -älypuhelimista.

Pixel Tablet ei ole tulossa valmistajalta myyntiin vielä tänä vuonna, vaan sen julkaisu tulee tapahtumaan vasta vuoden 2023 puolella, mutta jo nyt tabletin sisältä tiedetään löytyväksi Googlen oma Tensor-järjestelmäpiiri, joka löytyy myös viime vuoden Pixel 6 -puhelimista ja tuoreesta kesällä myyntiin tulevaksi julkaistusta Pixel 6a:sta.

Yhdysvaltalaisjätin paljastamien kuvien perusteella tabletti muistuttaa hieman Googlen omaa Home Hub -älynäyttöä valkoisine kohtalaisen paksuine näytön reunuksineen. Ulkonäön perusteella voisikin kuvitella, että toisin kuin vuoden 2018 Pixel Slate tulisi uusi Pixel Tablet sijoittumaan markkinoilla pykälän edullisempaan hintaluokkaan. Google ei kuitenkaan ole järjestelmäpiiriä tarkempia tietoja tabletistaan vielä paljastanut, joten jäämme odottamaan, mitä muita ominaisuuksia tabletti tuo mukanaan.

Vielä tämän vuoden puolella kauppojen hyllyille puolestaan ovat saapumassa Pixel-puhelinmalliston seuraavat tulokkaat – Pixel 7 ja Pixel 7 Pro. Näidenkään osalta Google ei käytännössä ominaisuuskattausta paljastanut, vaan sen sijaan yritys julkisti puhelimista viralliset renderöintikuvat.

Kuvista on nähtävissä viime vuoden Pixel 6 -mallistosta tuttu läpi puhelimen takakuoren yläosan kulkeva kamerasaareke, jonka ulkonäkö on kuitenkin muuttunut. Saareke itsessään on yhtenäistä samaa metallia kylkien kanssa ja saarekkeen sisään sijoitettujen kameroiden linssit erottuvat varsin selvästi. Pixel 7:ssa kameroita näyttäisi olevan kaksi kappaletta ja Pro-mallissa puolestaan kolme kappaletta.

Molempien Googlen uutuuslaitteiden sisällä odotetaan pyörivän Android 13 ja Pixel 7:ää sekä Pixel 7 Prota odotetaankin markkinoille ensi syksyksi yhdessä uusimman Android-version ja aiemmin uutisoidun Pixel Watchin kanssa. Pixel Tabletille ei puolestaan ole annettu vielä tarkkoja aikatauluja, vaan sen on luvattu saapuvan joskus ensi vuoden aikana.

Lähteet: TechRadar, Android Central