HAVNin ensimmäiset virtalähteet noudattavat koteloista tuttua kaavaa, jossa tuulettimen ilmavirta pyritään pitää mahdollisimman vapaana esteistä.

Computex-messujen tuotetykitykseen osallistui myös uudempia valmistajia, kuten koteloillaan ihastuttanut HAVN. Tänä vuonna yhtiöllä oli esillä uusien koteloiden ohella myös virtalähteitä.

Yksi HAVNin tavaramerkeistä on ollut poikkeuksellisen väljät aukot mahdollisimman vapaan ilmavirtauksen takaamiseksi. Se näkyy myös uudessa HS 360 -kotelossa, jonka kuvataan olevan kompaktimpi versio aiemmasta HS 420 -kotelosta, vaikka niissä onkin myös selkeitä eroja.

HS 360:n kerrotaan olevan lähes 30 % kevyempi ja 20 % pienempi, kuin HS 420, mutta se tukee edelleen ATX-kokoluokan emolevyjä. Myös virtaliittimet takapuolelle siirtäneet emolevyt ovat tuettuja. Kotelossa asennetaan virtalähde poikkeuksellisesti sen etuosaan, jotta takaosaan saadaan toinenkin tuuletin poistamaan kuumaa ilmaa kotelosta. Kotelosta tulee myös VGPU-versio, jossa näytönohjain asennetaan pystyyn. VGPU-versiossa näytönohjaimen päälle tulee pleksi, joka estää kuuman ilman nousemisen prosessorille.

Messuilla oli esillä myös Mecedes-AMG Petronas F1 Team Edition -erikoisversio aiemmasta HS 420 -kotelosta. Yhteistyö näkyy kotelon värityksessä ja hiilikuitumaisissa asemapaikoissa.

Virtalähdepuolelle yhtiö tuo uudet HAVN XR -sarjan virtalähteet 1000 ja 1200 watin teholuokissa ja luonnollisesti ATX 3.1 -yhteensopivina. Virtalähteet ovat 80 Plus Platinum -sertifioituja tehokkuuden ja Cybenetics Platinum A++ -sertifioituja äänekkyyden osalta. Myös virtalähteissä on panostettu ilman vapaaseen virtaamiseen ja 135 mm:n tuulettimien edessä onkin vain ohuet metallilangat.

Lähde ja kuvat: TechPowerUp