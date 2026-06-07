Micro-ATX-kokoluokan Capo X -koteloon on poikkeuksellisen korkea ja siihen sopii päällekkäin kaksi kokoonpanoa omine AIO-jäähdyttimineen ja muineen.

Vuonna 1999 perustettu Thermaltake ehti sekin mukeaan Computex-karkeloihin tänä vuonna. Yhtiö esitteli messuilla uusia koteloita, virtalähteitä jäähdyttimiä ja tuulettimia sekä simulaattoriratkaisuja, joskin ainakin osa tuotteista oli ollut esillä jo tammikuun CES-messuilla.

Thermaltake Retro 260 ja 360 TG ovat retrohenkisiä koteloita, joissa etupaneelista löytyy niin 3,5” diskettiaseman paikka kuin 5,25” asemapaikatkin. Valitettavasti ne ovat kuitenkin vain kosmetiikkaa, eikä kotelon sisäpuolelta löydy paikkoja asemien asentamiseen. 5,25” paikkojen paikalle voi asentaa myös siihen suunnitellun 6” näytön. Koteloiden kylki on suurimmaksi osaksi lasia, mutta alareuna on varattu virtalähteelle ja on osittain metalliverkon peittämä tehostamaan ilmanvaihtoa.

Mustana ja valkoisena saataville tuleva Capo X on varsin erikoinen ilmestys. Micro-ATX-kokoluokkaan suunniteltu kotelo on poikkeuksellisen korkea, jotta siihen voidaan asentaa kaksi järjestelmää päällekkäin. Havainnekuvan perusteella akvaariomallin kotelon kylkeen mahtuu samaan aikaan alemman kotelon 360 mm:n jäähdytin sekä sen päälle vielä kaksi tuuletinta. Ylemmän kokoonpanon mahdollinen 360 mm:n jäähdytin asennetaan puolestaan kotelon kattoon.

Virtalähdepuolelle yhtiö esitteli Dockpowerin sekä mustana että valkoisena Snow-versiona. Virtalähteet tulevat saataville 750, 850, 1000 ja 1200 watin kapasiteeteissa ja niissä käytetään yhtiön mukaan palvelinluokan 30 µ kullalla silattuja kontakteja parhaan mahdollisen vakauden takaamiseksi. Virtalähteet ovat tietenkin ATX 3.1 -yhteensopivia.

Jäähdytyspuolella esillä oli Swafan 120 ja 140 EX Infinity -tuulettimet sekä ST360 Ultra AIO. Swafan-tuulettimissa on kattava RGB-valaistus sekä lavoissa että rungossa ja tuulettimen keskiöstä sekä kyljistä löytyy myös Infinity Mirror -peiliefektit. Tuulettimet voidaan kytkeä toisiinsa johdoitta MagForce 2.0 -tekniikalla. Sen sijasta, että tuulettimista tulisi erilliset Reverse-mallit, mahdollistaa Thermaltake tuulettimen lapojen vaihdon käänteisiin ilman että runkoa tarvitsisi vaihtaa siinä ohessa. ST360 Ultra AIO on nykytrendien mukainen AIO-cooleri, jonka blokkiyksikköön kuuluu irrotettava 7” magneettikiinnikkeinen näyttö.

Simulaattorifaneille yhtiö esitteli GR700 ja GR900 Racing Simulator -ohjaamot. Yhtiön mukaan GR700:ssa käytetään standardia T-Slot-arkkitehtuuria laajan lisälaitekirjon mahdollistamiseksi. GR900:n kerrotaan olevan valmistettu alumiinista ja teräsrungosta, joka on varustettu RGB-valaistuksella nopeimpien kierrosaikojen takaamiseksi.

Lähde: Thermaltake