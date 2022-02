Sekä Magic4 että Magic4 Pro sisältävät Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiirin ja tarjoavat 6,81-tuumaisen LTPO-näytön.

Honor on esitellyt MWC-messuilla uuden lippulaivaksi sijoittuvan Magic4-älypuhelinamlliston, joka koostuu kahdesta erillisestä laitteesta – Magic 4 sekä Magic 4 Pro. Näiden lisäksi yritys julkaisi myös uuden Honor Watch GS 3 -älykellon sekä Honor Earbuds 3 Pro -kuulokkeet, joista voi lukea tarkemmin omasta lyhyestä uutisestaan.

Molempien Honor Magic4 -puhelinten suorituskyvystä huolehtii Qualcommin viimeisin Snapdragon 8 Gen 1 -järjestelmäpiiri, jonka parina on 8 Gt RAM-muistia sekä 256 Gt tallennustilaa. Ulkonäöllisesti puhelimet muistuttavat toisiaan ja erityisesti huomion laitteissa kiinnittää takakuoren huomattavan suurikokoinen kamerasaareke.

Käyttöjärjestelmänä puhelimissa toimii Android 12, jonka päällä on kiinalaisvalmistajan oma Magic UI 6.0 -käyttöliittymä.

Kalliimmaksi sijoittuva Magic 4 Pro muodostuu 6,81-tuumaisesta LTPO-näytöstä, joka kaareutuu kaikilta neljältä sivultaan ja kykenee valmistajan mukaan mukautumaan virkistystaajuudeltaan sisältöön koko väliltä 1:stä 120 hertsiin. Näytön resoluution on varsin omintakeiset 2848 x 1312 pikseliä. Nykylippulaivalle odotettavaan tapaan Magic 4 Pro on myös IP68-sertifioitu.

Puhelimen 4600 mAh:n akku latautuu Honorin mukaan uudella 100 watin SuperCharge-latauksella tyhjästä täyteen puolessa tunnissa ja puolilleen 15 minuutissa.

Kamerajärjestelmänä Magic 4 Prossa toimii 50 megapikselin pääkamera yhdessä 122 asteen kuvakulman tarjoavan 50 megapikselin ultralaajakulmakameran sekä 64 megapikselin periskooppitelekameran kanssa. Telekamera itsessään tarjoaa 3,5-kertaisen zoomin, mutta valmistaja mainostaa puhelimen yltävän myös peräti 100-kertaiseen digitaaliseen zoomiin.

Etupuolella Magic4 Pro tarjoaa 12 megapikselin etukameran lisäksi myös syvyystietokameran kasvojen tunnistusta varten.

Perusmallin Magic4 puolestaan tarjoaa niin ikään 6,81-tuumaisen LTPO-näytön, joka kuitenkin kaareutuu vain pitkiltä sivuiltaan, minkä lisäksi erillisestä syvyyskamerasta on luovuttu ja kamerareikä sisältää vain 12 megapikselin etukameran. Myös laitteen vedenkestävyys on Pro-mallia pelkistetympi ja puhelin tarjoaa vain IP54-luokituksen eli roiskeenkestävyyden. Perusmallin 4800 mAh akku on pykälän Pro-mallia suurempi, mutta vastapainona latausteho on pienemmät 66 wattia.

Kameroiden osalta perusversio tarjaa vastaavat 50 megapikselin pää- ja ultralaajakulmakamerat, mutta kutistaa telekameran resoluution 8 megapikseliin.

Honor on kertonut ilmoittavansa Magic4-malliston Suomen saatavuuden sekä hinnoittelun myöhemmin. Globaaleilla markkinoilla Magic4-perusmallin suositushinta on 899 eurosta ja Pro-mallin puolestaan 1099 euroa.

Lähde: Honor