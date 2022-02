Poco X4 Pro 5G tarjoaa 298 euron suositushintaansa Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiirin, 6 gigatavun RAM-muistin, 128 gigatavun tallennustilan ja jopa 67 watin pikalatauksen.

Xiaomi on esitellyt MWC-messuilla kaksi uutta Poco-brändin alla myytävää puhelinta – Poco X4 Pro 5G sekä Poco M4 Pro. Kaksikosta Suomen hintatiedot valmistaja julkaisi kuitenkin vain X4 Pro 5G:lle, joka sisältää Qualcommin Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiirin ja tarjoaa 108 megapikselin pääkameran.

X4 Pro 5G on muotoilultaan viimeisimpien trendien mukaisesti kohtalaisen kulmikas ja takakuoren yläosaa siinä hallitsee huomattavan suurikokoinen kamerakehys, jonka toisessa laidassa ovat itse kamerat ja toisessa puolestaan Pocon logo.

Snapdragon 695 5G -järjestelmäpiirin pariksi puhelin tarjoaa 6 tai 8 Gt RAM-muistia sekä 128 tai 256 Gt tallennustilan. Laitteen 5000 mAh:n akun luvataan latautuvan 67 watin pikalatauksella tyhjästä täyteen reilussa puolessa tunnissa. Puhelimessa on käytössä 6,67-tuumainen Full HD+ -resoluution AMOLED-näyttö 120 hertsin virkistystaajuudella. Näytön luvataan yltävän jopa 1200 nitin kirkkauteen.

Poco X4 Pro 5G:n pääkamerana toimii 1/1,52-tuumainen 108 megapikselin sensori, minkä lisäksi takakuoren puolelta löytyy myös 8 megapikselin ultralaajakulmakamera sekä 2 megapikselin makrokamera.

X4 Pro 5G:n lisäksi Poco esitteli myös uuden monin osin X4 Pro 5G:n kanssa samankaltaisen ulkonäön jakavan M4 Pron 6,64-tuumaisella AMOLED-näytöllä, 64 megapikselin pääkameralla, 8 megapikselin ultralaajakulmakameralla sekä 2 megapikselin makrokameralla ja MediaTekin Helio G96 -järjestelmäpiirillä. M4 Pro ei siis tue 5G-yhteyksiä, minkä lisäksi X4 Pro 5G:hen nähden latausnopeutta on karsittu 33 wattiin, vaikkakin akun koko on vastaavat 5000 mAh. X4 Pro 5G:n piirin pariksi on tarjolla 8 Gt RAM-muistia ja 256 Gt tallennustilaa.

Suomessa Poco X4 Pro 5G saapuu myyntiin maaliskuun puolivälin jälkeen 298 euron suositushintaan 6 Gt:n RAM-muistilla ja 128 Gt:n tallennustilalla. Poco M4 Pron myyntiintuloaikatauluja tai Suomen hintoja yritys ei ole vielä paljastanut.

Lähde: Poco