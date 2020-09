Kaikki julkaistut uutuudet kuuluvat Honorin "Expand Your Smart Life" -kattokonseptiin, jonka tavoitteena on palvella erityisesti nuoria kuluttajia.

Huawein alaisuudessa toimiva Honor on esitellyt tänään IFA 2020 -teknologiamessujen yhteydessä kaksi uutta älykelloa, yhden kannettavan tietokoneen ja yhden taulutietokoneen. Uusien tuotejulkistusten lisäksi Honor julkaisi myös prosessoripäivitykset vanhemmille Honor MagicBook 14 ja 15 -kannettaville.

Honor Watch GS Pro on valmistajan ulkoiluun ja vaativiin olosuhteisiin tarkoitettu älykello. Kello on testattu Yhdysvaltain armeijan kehittämän MIL-STD-810G luokituksen mukaisesti neljällätoista osa-alueella, joihin kuuluu muun muassa korkeiden ja matalien lämpötilojen, kosteuden ja matalan ilmanpaineen sietokyky. Urheilusuoritusten mittaamiseen kello tarjoaa tilat 100 eri lajille, kuten vuorikiipeilylle, patikoinnille, hiihdolle ja vapaalle treenaamiselle. Valmistaja lupaa Watch GS Pron akunkeston olevan jopa 25 päivää ja sisäänrakennettua GPS:ää virransäästötilassa käyttäen 100 tuntia.

Honor Watch ES puolestaan on suunnattu enemmän trenditietoisille ja hyvinvoinnista kiinnostuneille kuluttajille. Etupuolella komeilee Watch GS Pron pyöreästä poiketen neliskanttinen 1,64-tuumainen AMOLED-näyttö. Watch ES tarjoaa 95 erilaista treeniohjelmaa, minkä lisäksi tarjolla on animoitu virtuaalinen treenaaja, jonka kautta tarjolla on 12 animoitua treeniohjelmaa ja 44 animoitua liikettä. Urheiluohjelmien lisäksi Watch ES tarjoaa erilaisia päivittäisiä kehon toiminnan seurantatyökaluja, kuten ympärivuorokautisen sykkeenseurannan ja unenlaadun seurannan. Honor lupaa Watch ES:lle 10 päivän akunkestoa ja viikon käyttöaikaa puolen tunnin pikalatauksella. Honor Watch ES on teknisesti identtinen Huawein Watch Fit -mallin kanssa.

Honor MagicBook Pro on valmistajan uusin lisäys MagicBook -tuoteperheeseen. Koneen sisällä sykkii AMD:n 7 nanometrin viivanleveydellä valmistettava kuusiytiminen Ryzen 5 4600H, 512 Gt NVMe-tallennustilaa ja 16 gigatavua DDR4-RAM-muistia. Tietokone on varustettu 16,1 tuuman Full HD -näytöllä, joka tarjoaa 100 prosenttisen kattavuuden sRGB-väriavaruudesta. Magicbook Pron runko on alumiinia ja valmistaja lupaa laitteelle koko päivän akunkeston.

Samalla Honor päivitti myös aiemmin julkaistuihin MagicBook 14 ja 15 -kannettaviinsa Ryzen 5 4500U -APU-piirin.

Neljäntenä uutuutena Honor esitteli myös uuden Pad 6 -taulutietokoneen. Tabletti on varustettu 10,1-tuumaisella Full HD -näytöllä, stereokaiuttimilla ja LTE-yhteyksillä. Painoa tabletilla on 460 grammaa ja paksuutta 7,55 millimetriä. Laite on varustettu Huawein AppGallery sovelluskaupalla ja Huawein omilla mobiilipalveluilla.

IFA:ssa valmistaja ei esitellyt tarkempia yksityiskohtia, mutta kyseessä on todennäköisesti Kiinassa jo kesäkuussa julkaistu Honor Tablet 6. Honor Tablet 6 on varustettu Kirin 710A -järjestelmäpiirillä, 2 megapikselin etukameralla ja 5 megapikselin takakameralla sekä 5100 mAh:n akulla.

Honor Watch GS Pro ja Honor Watch ES julkaistaan Suomessa loppuvuoden aikana. Valmistaja ei toistaiseksi ole vahvistanut julkaisuaikataulua MagicBook Pron tai Pad 6:n osalta, kuten ei myöskään hintatasoja yhdellekään tänään julkaistuista laitteista.

Lähteet: Sähköpostilehdistötiedote, Honor (1), (2) (3), GSMArena