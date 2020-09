Intel Evo -alusta asettaa minimivaatimuksia muun muassa akun kestolle reaalimaailman käytössä, prosessorille, muistille ja tallennustilalle sekä näytölle ja kannettavan paksuudelle.

Intel julkaisi aiemmin tällä viikolla uudet Tiger Lake -koodinimelliset 11. sukupolven Core -prosessorit kannettaviin ja uusi samassa yhteydessä yhtiön brändäystä uusilla logoilla sekä Intel Evo -alustalla. Käymme tässä uutisartikkelissa pikaisesti läpi, mistä Project Athenan toisessa sukupolvessa eli Intel Evossa on oikein kyse.

Intel Evo asettaa kannettaville tiettyjä minimivaatimuksia, jotka sen on vähintään täytettävä voidakseen käyttää uutta brändäystä. Sen kantavina ajatuksina ovat esimerkiksi välitön käytettävyys (Instant Wake), hyvä suorituskyky ja nopeat vasteet, oikeassa käytössä pitkään jaksavat akut ja nopeat verkkoyhteydet. Intel tekee myös aktiivisesti yhteistyötä kannettavien valmistajien kanssa kehityspuolella ja tarjoaa käyttöön referenssialustan, jota valmistaja voi hyödyntää haluamissaan määrin.

Esimerkiksi akun on kestettävä Intelin realistiseksi katsomissa käyttöskenaarioissa vähintään yhdeksän tuntia FullHD-resoluution näytöllä ja tuettava pikalatausta, jolla on saatava neljä tuntia käyttöaikaa alle puolen tunnin latausajalla. Nopeat yhteydet takaa tuki Wi-Fi 6:lle ja Thunderbolt 4:lle ja koneen on herättävä käyttöön alle sekunnissa.

Muita vaatimuksia ovat esimerkiksi 11. sukupolven Core i5- tai i7 -prosessori Iris Xe -grafiikkaohjaimella, vähintään 8 gigatavua kaksikanavaista muistia ja 256 Gt NVMe SSD -tallennustilaa, korkeintaan 15 millimetrin paksuun ja tuki Intel Dynamic Tuning Technology -ominaisuudelle, sekä yli 12 mutta alle 16-tuumainen näyttö vähintään FullHD-tarkkuuden ohutreunaisella kosketusnäytöllä. Viimeisestä kosketustuki on kuitenkin ilmeisesti valinnainen optio, sillä MSI:n uuden Intel Evo -kannettavan Prestige 14 Evon näyttö ei tue kosketusta.

Voit tutustua Intel Evon ohjelmistopuolen vaatimuksiin ja ominaisuuksiin sekä muihin yksityiskohtiin Intelin diapaketissa (PDF).

Lähde: Intel