Magic 3 -mallit ovat itsenäistyneen Honorin ensimmäiset lippulaivapuhelimet.

Honor on julkaissut kansainvälisillä sivuillaan tulevan Magic 3 -huippumallin kiusoitteluvideon ”Beyond Epic” -saatesanoilla. Videon yhteydessä yritys vahvistaa jo aiemmin tietoon tulleen julkaisuajankohdan – uusi lippulaivamallisto debytoi 12. elokuuta.

Honor-pomo George Zhaon mukaan yritys aikoo kertoa tilaisuudessa myös uusimmista innovaatioista ja miten yritys aikoo toteuttaa Go Beyond -missiotaan. Magic 3 -malleja on ilmeisesti tulossa useampi, sillä sivuilla käytetään ”Magic 3 Series” -muotoilua.

Toistaiseksi Magic 3 -malleista on vuotanut varsin vähän tietoja, mutta Honorin tuotejohtaja Fang Fei paljasti kesäkuun lopussa Qualcommin Snapdragon 888+ -piirin julkaisun jälkeen, että se on käytössä myös yrityksen tulevissa lippulaivamalleissa. Honor on myös vahvistanut aiemmin, että sen tulevat mallit tukevat Googlen palveluita.

On myös hyvin mahdollista, että tilaisuudessa lanseerataan globaalisti kesäkuun puolivälissä Kiinassa julkaistut ylemmän keskihintaluokan Honor 50 -mallit.

Lähde: Honor